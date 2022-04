Rassegna organistica “Laudate Dominum” alla sesta edizione

FVG – La rassegna LAUDATE DOMINUM rappresenta per l’Associazione Musicale Fadiesis un’appassionante sfida che comporta non soltanto la valorizzazione dello strumento cardine per antonomasia della musica sacra, ma anche la possibilità di dare nuova luce e visibilità a un patrimonio di organi, spesso di preziosa qualità sonora, che appartiene a tante chiese del territorio e, in particolare, alla tradizione di molti paesi dell’alta pianura e della Pedemontana pordenonese.

La rassegna prende vita su idea dell’assessore alla cultura del Comune di Montereale Valcellina, Paolo Tomasella e che ha visto subito una partecipata collaborazione con Parrocchie e Comuni.

LAUDATE DOMINUM proporrà la musica d’organo sia come strumento solista, sia in connubio con altri strumenti.

PROGRAMMA. La rassegna prende il via domenica primo maggio nella chiesa parrocchiale di Malnisio con il concerto d’organo di Luciano Zecca, alle 18. Zecca ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, diplomandosi in Composizione principale con Giuseppe Giuliano e in Organo e composizione organistica con Luigi Benedetti. Ha completato la formazione musicale diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio di Brescia sotto la guida di Anita Porrini.

Ha seguito corsi di perfezionamento con rinomati maestri per la musica organistica e da camera. Contemporaneamente all’attività didattica nei Conservatori, ha intrapreso un’intensa attività concertistica, nella veste di solista, che lo ha portato in numerosi paesi d’Europa, America e Asia. E’ organista contitolare della Basilica Collegiata di S. Nicolò in Lecco.

Si prosegue domenica 8 maggio nella chiesa parrocchiale di Fanna con il concerto per organo e fisarmonica (alle 18): protagonisti saranno Maurizio Maffezzoli all’organo e Gianni Fassetta, fisarmonicista di fama internazionale. Maffezzoli, nato a Como, si è diplomato in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni cameristiche.

E’ organista titolare dell’organo di S. Caterina d’Alessandria di Comunanza. Gli appuntamenti di maggio si completano domenica 15 maggio alle 18 nella chiesa parrocchiale di Grizzo con il concerto per organo e soprano (protagonisti Francesco Scarcella all’organo e Lucia Conte voce soprano), sabato 21 maggio alle 18 nella parrocchiale di Montereale Valcellina con il concerto per organo e tromba (musicisti Francesco Grigolo all’organo e Claudio Ongaro alla tromba) e venerdì 27 maggio alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo Valcellina con il concerto per organo e cornamuse (Silvano Rodi all’organo e Fabio Rinaudo alle cornamuse).

ORGANIZZATORI. La rassegna è promossa dall’Associazione Musicale Fadiesis assieme ai Comuni di Montereale Valcellina e Fanna, con la collaborazione delle parrocchie di Malnisio, Fanna, Grizzo, Montereale Valcellina, San Leonardo. I concerti si svolgono nel rispetto delle regole anti Covid-19. Per info e prenotazioni: 0427 798782, 0434 43693, Whatsapp 340 5433534, e-mail [email protected]