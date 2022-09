Re-generation, economia circolare e nuove generazioni al Paff

FVG – Rispetto per l’ambiente e progettualità che guarda ai giovani di domani, ponendo l’attenzione sui valori della sostenibilità e rispondendo alle urgenze davanti alle quali ci mette la Natura. Questo il senso profondo di un festival che mescola le arti per veicolare messaggi importanti.

Teatro, fumetto e musica per il secondo appuntamento del Festival Blanc 2022, una performance il cui senso si racchiude nella forza simbolica del gesto che è movimento e nuova vita.

“RE-GENERATION. L’ECONOMIA CIRCOLARE E LE NUOVE GENERAZIONI” è il titolo dell’evento che vedrà in scena l’attore Massimo Somaglino, con una lunga militanza teatrale anche come autore e regista e attuale direttore artistico del Teatri Stabil Furlan, i sand artist Fabio Babich e Massimo Racozzi, artisti della sabbia con cui creano opere fluttuanti in continua metamorfosi, e il soprano d’opera Rachel Duckett con il pianista Andrea Boscutti che tradurranno in musica la gestualità.

Così spiega Fabio Babich: «Quella della sandart è una tecnica particolarmente adatta a rappresentare il concetto di circolarità e rigenerazione. Attraverso la manipolazione della sabbia, elemento semplice e basilare, si può creare una moltitudine di concetti, immagini, storie, per poi ritornare ogni volta ad un cumulo di granelli, dalle forme e sfumature sempre diverse in un ciclo potenzialmente infinito».

La performance prenderà forma mercoledì 21 settembre a Pordenone, al Paff, Palazzo del Fumetto, alle ore 20.30. Salvare la sabbia, restituendola alle nuove generazioni. È la denuncia della scomparsa dell’ambiente sabbioso, a causa dell’innalzamento del livello dei mari, ma anche la risposta attraverso l’arte: un live-painting che utilizza la sabbia del fiume Noncello, che ritorna all’ambiente, restituita al termine della performance. Un gesto simbolico per sancire il rispetto della natura e dei suoi tempi di rigenerazione ma anche un gesto di attenzione per le future generazioni.

Link dell’evento, foto, note biografiche dei protagonisti:

https://bit.ly/3RkaDfE