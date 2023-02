Regionali: Fedriga, mia lista valore aggiunto per coalizione

FVG – “La mia lista civica si aggiunge alla coalizione di centrodestra, è complementare a tutte le forze e non alternativa, mi auguro possa portare un valore aggiunto alla coalizione stessa, e un’opportunità in più per i cittadini che decideranno di sceglierci premiando il nostro buon governo di questa regione negli ultimi cinque anni”. Lo ha detto oggi il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, presentando a Udine il simbolo della sua lista “Fedriga Presidente”, che appoggia la sua candidatura a governatore del Fvg alle prossime regionali.

“Un simbolo semplice, con un messaggio forte e immediato”, ha spiegato Fedriga. “Nella lista Fedriga presidente ci saranno non solo persone che provengono dalla Lega, il partito a cui appartengo, ma anche da altre forze politiche di centrodestra, e da un mondo civico che non ha mai avuto esperienze politiche.

La lista non vuole chiudersi, vuole aprirsi e dare questa opportunità all’elettore”. I nomi dei candidati, ha annunciato Fedriga, “47, saranno presentate” nelle singole province nei prossimi giorni”.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto come mai non apparisse nel simbolo il nome di Salvini, e come anche questo non sia presente sul simbolo della Lega per le regionali, Fedriga ha risposto che “ci sono già esperienze di questo tipo nel resto d’Italia, ad esempio a Genova con Bucci candidato sindaco.

Come sapete – ha proseguito – non sono più coordinatore del partito in questa regione, la Lega fa delle scelte a seconda della tornata elettorale che si trova di fronte, e la Lega in Fvg ha legittimamente scelto di mettere il mio nome sul suo simbolo come accaduto con Bucci”.

La lista civica, secondo Fedriga, “vuole anche rappresentare i risultati del nostro buon governo della Regione, che ci ha consentito di raggiungere vari traguardi, ad esempio nel 3/o trimestre del 2022 abbiamo avuto il più alto numero di occupati rispetto alle serie storiche Istat e il più basso gap di genere, e nel 2021 siamo stati la prima regione come crescita dell’export pro capite dopo l’Emilia Romagna”.

Il candidato presidente della coalizione di centrodestra ha detto di essere “disponibile a confronti televisivi con gli altri candidati, ma due o tre, perché altrimenti rischiamo di parlarci addosso tra candidati, vorrei andare a incontrare i cittadini sul territorio”. Ha poi affermato di avere “un solo dispiacere, quello di non aver avuto più spazi nella lista: ho dovuto dire di no a qualcuno, ma i posti sono 47 a fronte di un grande interessamento e consenso”.

“Tutti i candidati – ha ribadito Fedriga – saranno presentati circoscrizione per circoscrizione nei prossimi giorni”. Fedriga ha poi spiegato che la sua è una lista “che non rappresenta qualcosa di estraneo a esperienze vissute in altre regioni, come la Lista Zaia in Veneto, la lista Fontana in Lombardia, o la Lista Toti in Liguria, dove la buona azione amministrativa vuole essere ricompresa all’interno di una civica”.

Non volendo fare pronostici in termini percentuali sui possibili risultati della sua lista, o di altre liste che lo appoggiano, come Fratelli d’Italia, il candidato presidente ha affermato di essere “contento se tutte le liste che mi sostengono prendono più voti e se il centrodestra vince le elezioni, poi c’è una sana competizione tra le liste – ha aggiunto – e mi auguro che tutti facciano il migliore risultato possibile”.

In campagna elettorale, ha annunciato Fedriga, “mi quintuplicherò, per sostenere tutte le liste che mi appoggiano, la mia civica, e quelle di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Autonomia responsabile”. “Sono il candidato presidente di una coalizione – ha concluso – e tutti hanno gli stessi diritti nei confronti del presidente che li vuole rappresentare”.