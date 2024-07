Rivolta carcere Gorizia, Capozzella (M5S) “occorrono nuove strutture carcerarie”

GORIZIA – L’ennesimo episodio della rivolta del carcere di Gorizia è la riprova che in Friuli Venezia Giulia serve una seria politica di adeguamento e riammodernamento delle strutture carcerarie unitamente a servizi e un coinvolgimento della popolazione carceraria in attività sociali. Come già denunciato dai garanti in tutta la regione ci sono numeri sopra la capacità ricettiva delle strutture alcune delle quali, come Pordenone, decisamente obsolete e inadeguate.

Lo afferma Mauro Capozzella ex consigliere regionale e coordinatore provinciale del M5S.

C’è il rischio concreto, come denunciato di recente da Enrico Sbriglia già direttore del carcere di Trieste di trovarci difronte a situazioni ingestibili e con possibili devianze non controllabili per la sicurezza. Si metta mano a un serio programma di nuove carceri e strutture alternative alla detenzione da parte della Regione.

