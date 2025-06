“Romans Langobardorum”, rievocazione storica dal 6 all’8 giugno

ROMANS D’ISONZO – “Romans Langobardorum” si presenta come la più grande rievocazione storica longobarda esistente a livello internazionale e verrà realizzata dal 6 al 8 giugno 2025 presso il comune di Romans d’Isonzo. La rievocazione giungerà all’importante traguardo della tredicesima edizione, quest’anno incentrata sulla fondazione del “Villaggio Longobardo Invicta Luporum” di Romans: si tratterà del primo esempio al mondo di ricostruzione storica di un insediamento longobardo del periodo della migrazione ed all’interno della manifestazione verrà inaugurato il primo lotto.

L’obiettivo di “Romans Langobardorum” sarà il far riscoprire, conoscere ed apprezzare alla popolazione le nostre radici e la nostra identità culturale, valorizzando il nostro passato storico e rendendolo fruibile alle generazioni presenti e future con tutti gli strumenti a nostra disposizione.

“Romans Langobardorum” offrirà a tutti i visitatori un’immersione a 360 gradi nel periodo storico longobardo nella nuova area del “Villaggio longobardo Invicta Luporum”: ciò avverrà attraverso l’allestimento di una grande area storica contenente varie ricostruzioni di accampamenti e variegate attività di living history gestite dai 25 gruppi di rievocatori storici provenienti da varie regioni d’Italia e del mondo (Austria, Argentina, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Cechia, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Ungheria); spettacoli di combattimento e di equitazione; moltissime conferenze ed approfondimenti culturali curate da storici ed archeologi; musica dal vivo con le esibizioni dei “Ragnarók” dall’Italia e dei “Fandyr” dall’Ungheria; un’area ristoro ottimamente rifornita; la presenza di un’area per le mostre artistiche e fotografiche ed in contemporanea l’ex-tempore fotografica “Romans Langobardorum, scorci dal passato”; un’area dove poter conoscere gli animali della “Piccola fattoria Cumugnai” di Aquileia; una mostra di falconeria con esibizioni e didattiche a cura degli “Acrobati del Sole” di Cividale del Friuli; la presenza di cavalli grazie alla collaborazione con il maneggio “VM performance horse” di Cormons; numerose competizioni sportive nelle due giornate; un’immersione nelle lavorazioni artigianali dell’epoca nell’area predisposta per il simposio; la presenza di un mercato artigianale e di un’area didattica per bambini e ragazzi; un ambiente storico e naturale spettacolare.

All’interno della rievocazione storica verrà realizzata la quarta edizione dei “Giochi Tribali Longobardi”: competizioni sportive vere e proprie dove atleti internazionali si cimenteranno in prove di forza e di abilità così da riportare in vita le antiche sfide tribali che venivano indette nei villaggi longobardi al fine di far emergere il proprio valore. Sarà realizzata la quarta edizione di “Faber Langobardorum”, un simposio di scultura e forgiatura dove artisti ed artigiani daranno vita a opere d’arte di ispirazione longobarda attraverso l’utilizzo di vari materiali. Infine verrà realizzata la V edizione del contest culinario “Convivium Langobardorum” dove i concorrenti daranno vita a una gara di cucina con ricette storiche del VI e VII secolo.

Il video promozionale è visibile a questo link: https://youtu.be/ITvuFmACboQ

Quest’anno sarà previsto un biglietto di ingresso per l’accesso alla nuova area, il ricavato ci consentirà di effettuare degli investimenti sull’ampliamento del successivo lotto di costruzione del “Villaggio Longobardo Invicta Luporum”. Sul nostro sito www.invictilupi.org e sulle nostre pagine facebook e instagram “Invicti Lupi” “Romans Langobardorum” e “Villaggio longobardo Invicta Luporum” potrete trovare tutte le informazioni e le eventuali variazioni di programma.