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45 anni di solidarietà: Festa Avis Torre di Pordenone

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – L’AVIS di Torre di Pordenone ha celebrato il quarantacinquesimo anniversario dalla fondazione, avvenuta il 25 gennaio 1981, ricordando una lunga storia di impegno, volontariato e solidarietà al servizio della comunità.

È una storia fatta di impegno nei confronti della comunità e del prossimo: oggi l’AVIS di Torre conta 541 soci attivi e ha registrato 532 donazioni nell’ultimo anno. Significativa anche la presenza dei giovani: oltre il 21% dei donatori ha meno di 25 anni, mentre quasi il 45% ha meno di 35 anni, un dato che lascia guardare con fiducia al futuro dell’associazione.

Durante la cerimonia è stato sottolineato dalla presidente Mirella Dissegna il valore quotidiano dell’AVIS e dei suoi volontari, impegnati non solo nella promozione della donazione di sangue, ma anche nella diffusione di una cultura del dono e dell’aiuto reciproco. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che, negli anni, hanno contribuito alla crescita dell’AVIS: donatori, volontari, dirigenti e collaboratori.

Indimenticabili i predecessori dell’attuale presidente: Odorico Santarosa, Lino Lorenzini, Fulvio Valeri, Luca Bosato evidenziando come la forza dell’AVIS risieda soprattutto nelle persone e nel forte legame con il territorio.

Nel corso dell’evento sono stati ringraziati anche il Consiglio Direttivo, l’AVIS Regionale e Provinciale, il ProntoAvis, il Comune di Pordenone, la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile e le strutture sanitarie che collaborano quotidianamente con l’associazione.
La celebrazione si è conclusa con un messaggio semplice ma significativo: ogni donazione è un gesto anonimo, ma capace di trasformare la solidarietà in vita concreta.

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