Scopriamo i giochi di carte più apprezzati online

I giochi di carte sono infiniti, si potrebbe dire che siano tanti quante sono le lingue parlate nel Mondo. Quali siano i giochi preferiti è quindi una domanda difficile, che lascia spazio per un’ampia discussione. Volendo andare nello specifico, l’unica risposta di buon senso che possa venire in mente è che dipende.

Pare proprio che questo sia un tema che viaggia sui binari della soggettività, ed alcuni parametri da prendere in considerazione per fornire una definizione soddisfacente includono inevitabilmente sia lo spazio geografico sia determinati periodi dell’anno.

Ogni regione d’Italia ha un suo gioco preferito, più o meno a seconda della stagione. Ad esempio, il gioco del tressette viene praticato in grande misura durante le feste di Natale, soprattutto al Sud Italia e nell’ambito di famiglie numerose.

La scopa è un gioco ‘’sempre verde’’, metafora relativa al fatto che tra i vari giochi di carte è forse quello più praticato tutto l’anno e nelle occasioni più disparate.

È pur vero però che vi sono giochi carte ben più capaci di attrarre un pubblico molto vasto, non solo in Italia, ma anche all’estero. In questo articolo andremo ad analizzare il Poker, il Texas Hold em ed il Baccarat, nonché i giochi più di moda ultimamente.

Molto spesso, trattandosi di Casinò online, l’appassionato si ritrova accolto dai cosiddetti bonus benvenuto, da spendere per una partita.

Detto questo, partiamo con il Baccarat, un gioco che si è diffuso in Europa a partire dal XV secolo. Lo scopo del gioco è quello di avvicinarsi il più possibile al numero nove usando solo 3 carte. In questo gioco si può scommettere anche a favore del banco, con scommesse quali: punto, banco, pareggio, tiè.

Veniamo ora al Blackjack, molto simile al Baccarat per molti aspetti. Qui, ad esempio, si gioca solo contro il banco per arrivare il più possibile vicino al numero 21. È un gioco di fortuna, ma è ovvio che, come per ogni ambito della vita, l’esperienza ha la sua importanza. Si gioca con due mazzi di carte francesi. Le carte hanno valore nominale fino al 10, mentre le figure valgono 10 e l’asso, a seconda del contesto, può valere 11 o 1.

Concludiamo in bellezza con un gioco molto di moda, il Texas Hold em. Le regole sono semplici: ogni giocatore riceve due carte coperte, mentre al centro vengono poste dal cartaro prima tre carte, poi se ne aggiungono gradualmente altre due. I giocatori sono chiamati ad effettuare più puntate nel corso del gioco mentre si scoprono le carte centrali, che possono essere utilizzate da tutti per realizzare la combinazione migliore. Alla fine, vince il giocatore che ha realizzato la migliore mano di poker secondo la scala di valore tradizionale. È un po’ un gioco di sopravvivenza, vince tutto l’ultimo rimasto.