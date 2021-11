“Scuola Aperta” EFFEPI Fvg: le date di novembre

FVG – I centri di formazione professionale (EFFEPI Fvg), come ogni anno, dedicano il periodo tra novembre e gennaio a Scuola Aperta, un importante momento per orientare i giovani, fin dall’uscita delle medie, verso un futuro lavorativo o di continuazione degli studi.

Orientamento alla scelta del percorso scolastico, tutoraggio continuo, e risposta alle esigenze dell’attuale mercato del lavoro in relazione alle qualifiche professionali in continua evoluzione, sono i punti di forza di questi centri di formazione professionale. I quali, in questi ultimi anni, sono sempre di più considerati un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, come espressione di una strategia fondata sulla coesione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro. Un approccio più pratico agli studi sostenuto dal forte impulso di mettere in pratica la teoria, affrontata in modo meno astratto e convenzionale. Metodologia che per altro è da sempre inserita nei percorsi di istruzione istituzionale in paesi europei come la Germania, la Francia, l’Inghilterra e la Svizzera.

L’importanza di questa giornate dedicate a Scuola Aperta risiede nel fatto di poter prendere contatto con orientatori che aiutano gli studenti e le famiglie a scegliere il cammino scolastico più adeguato rispetto alle attitudini del giovane, affinché la scelta sia anche vocazionale o non solo circostanziale. Un supporto che viene fornito a seconda delle esigenze individuali anche al di fuori delle giornate dedicate alle visite.

Ciò che spesso viene sottovalutato o addirittura ignorato, è che sono Enti che ritengono prioritario il supporto continuo degli studenti durante tutto il percorso di studi, soprattutto attraverso i Tutor, figure ponte tra l’allievo e la scuola e di rimando con la famiglia.

Sono professionisti che seguono gli alunni, fin dall’inizio, sia da un punto di vista di crescita umana, sia di accompagnamento nell’azienda durante i periodi di Stage. Il tutor è infatti colui che fa emergere le competenze trasversali dell’allievo e favorisce l’inclusione in ambito aziendale, strutturando in sinergia con l’azienda percorsi didattici ad hoc per far emergere le capacità dei ragazzi, sviluppando così un approccio maturo alla professione e alla vita. Lo scopo della teoria in aula, della pratica in laboratorio e nelle aziende partner è quello di valorizzare il talento anche attraverso le capacità manuali, e di sviluppare quelle competenze trasversali che seguono l’evoluzione costante dell’innovazione dei processi produttivi.

EFFEPI Fvg è l’ente che riunisce tutti i Centri di formazione professionale della Regione. Considerata un’eccellenza a livello nazionale, permette ai ragazzi a scegliere il percorso professionale più adeguato per loro. Dopo un anno di studi di carattere generale rispetto all’indirizzo scelto lo studente, a partire dei 15 anni – quando da un punto di vista legislativo può affrontare la pratica nei luoghi di lavoro – inizia lo Stage presso le aziende regionali mirato a formare il giovane rispetto alle specifiche richieste dal profilo formativo. In tal senso per la scelta adeguata del futuro di un giovane è fondamentale considerare che, in questo momento storico, esiste un marcato divario tra competenze acquisite nelle scuole superiori e competenze più tipiche del mondo del lavoro, che le imprese vorrebbero fosse già bagaglio del potenziale dipendente.

Per iscriversi ci si può mettere in contatto con gli Enti e seguire la procedura, ancora cartacea in quanto per ora non sono stati inseriti nel portale del MIUR. Le iscrizioni sono sempre aperte ma i posti limitati, è bene quindi affrettarsi. Si piò anche in ogni momento far riferimento al sito di Effepi.fvg.it per informazioni generali.

Programma completo di Scuola Aperta suddiviso per province ed Enti.

Andando sul sito di EFFEPI Fvg si trova il collegamento diretto a tutti i siti con riferimenti a contatti e modalità di prenotazione.

PORDENONE

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA

Sabato 06 novembre 2021

sabato 13 novembre 2021

sabato 27 novembre 2021

sabato 11 dicembre 2021

sabato 15 gennaio 2022

Dalle 14.00 alle 18.00

IAL FVG

Sabato 13 novembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

IAL FVG – CENTRO TURISTICO ALBERGHIERO – Aviano

Sabato 13 novembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

UDINE

CASA DELL’IMMACOLATA

Da novembre 2021 a gennaio 2022 solo su prenotazione

C.F.P. CNOS-FAP BEARZI

Scuola Aperta solo su appuntamento da ottobre 2021 a gennaio 2022

CEFAP: Codroipo – Tolmezzo

Sabato 20 novembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

dalle 15.00 alle 16.00 – presentazione attività online in VIDEOCONFERENZA

dalle 16.00 alle 18.00 – presentazione attività in PRESENZA in sede CEFAP

CEFS

Sabato 20 novembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

Dalle 14.00 alle 17.00

CIVIFORM

Sabato 20 novembre 2021

Sabato 18 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

Dalle 14.00 alle 18.00

ENAIP FVG

Sabato 18 dicembre 2021. Dalle 14.30 alle 17.30

Domenica 19 dicembre 2021. Dalle 9.00 alle 17.30

Sabato 15 gennaio 2022. Dalle 14.30alle 17.30

Domenica 16 gennaio 2022. Dalle 9.00 alle 17.30

IAL FVG: Udine – Gemona

Sabato 13 novembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

TRIESTE

AD FORMANDUM

Lunedì 29 novembre 2021.

Mercoledì 15 dicembre 2021.

Venerdì 21 gennaio 2022.

Dalle ore 14.30 alle 18.30

È anche possibile frequentare “l’OPEN STAGE”, qualche ora di lezione per conoscere le materie e i professori. Per questa esperienza è necessario l’appuntamento telefonico.

CIOFS FP FVG

Giovedì 13 gennaio 2022. Dalle 16.00 alle 18.00

Sabato 22 gennaio 2022. Dalle 10.00 alle 13.00

Giovedì 17 marzo 2022. Dalle 16.00 alle 18.00

Giovedì 12 maggio 2022. Dalle 16.00 alle 18.00

CIVIFORM

Sabato 20 novembre 2021. Dalle 09.00 alle 13.00

Sabato 18 dicembre 2021. Dalle 09.00 alle 13.00

Venerdì 14 gennaio 2022. Dalle 15.00 alle 19.00

EDILMASTER

Martedì 16 novembre 2021. Alle 16.00

Sabato 11 dicembre 2021. Alle 10.00

Mercoledì 19 gennaio 2022. Alle 17.00

ENAIP FVG

Sabato 11 dicembre 2021. Dalle 08.30 alle 12.30

Mercoledì 15 dicembre 2022. Dalle 13.30 alle 17.30

Giovedì 20 gennaio 2022. Dalle 13.30 alle 17.30

Mercoledì 18 maggio 2022. Dalle 13.30 alle 17.30

ENFAP FVG

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 11 gennaio 2022

Giovedì 20 gennaio 2022

Dalle 15.00 alle 18.00.

Oppure in qualsiasi altro giorno su appuntamento, sempre fra il 15/12 e il 20/01

IAL FVG

Sabato 13 novembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

GORIZIA

AD FORMANDUM

Giovedì 25 novembre 2021

Venerdì 10 dicembre 2021

Giovedì 13 gennaio 2022

È anche possibile frequentare “l’OPEN STAGE”, qualche ora di lezione per conoscere le materie e i professori. Per questa esperienza è necessario l’appuntamento telefonico.

EDILMASTER

Venerdì 3 dicembre 2021. Alle 16.00

Sabato 15 gennaio 2022. Alle 11.00

ENFAP FVG:

Gorizia

Giovedì 16 dicembre 2021

Martedì 18 gennaio 2022

Giovedì 27 gennaio 2022

Dalle 09.00 alle 13.00e dalle 15.00alle 18.00

Monfalcone

Giovedì 18 novembre 2021

Giovedì 16 dicembre 2021

Giovedì 13 gennaio 2022

Dalle 14.00 alle 18.00; si riceve anche su appuntamento

IAL FVG

Sabato 13 novembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021

Sabato 15 gennaio 2022

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

