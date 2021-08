Scuola: presidi Fvg, si teme ondata congedi, servizi a rischio

FVG – Un’ondata di congedi e permessi, con conseguenti disservizi nel momento in cui anche gli studenti torneranno in classe. E’ quanto temono i dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle prime richieste di congedo e permesso arrivate nelle segreterie.

Richieste, fa sapere la responsabile regionale dell’Associazione nazionale presidi Fvg, Teresa Tassan Viol, avanzate da personale docente e non, presumibilmente collegate all’introduzione dell’obbligo di Green pass a partire dal 1/o settembre.

“Sono stati chiesti congedi per motivi di salute – spiega – o collegati alla legge 104; anche permessi sindacali o aspettative. Il rischio è che quest’anno ci sia un aumento di richieste rispetto alle percentuali registrate in passato proprio a causa del Green pass”.

In Fvg, secondo i dati della Regione, l’adesione alla campagna vaccinale da parte del personale della scuola è alta. “Ma in questi giorni è emerso che i non vaccinati sono più di quelli che inizialmente si presumeva – sostiene Tassan Viol – in ogni istituto c’è una quota di personale ‘non in regola’ in grado di provocare dei disservizi.

Non tanto nella prima decade di settembre, quando si potrà ricorrere a riunioni tra docenti a distanza, ma dal suono della prima campanella. Se non c’è il docente di turno, la classe rimane scoperta”. Al momento, tuttavia, sottolinea, c’è ancora tempo per mettersi in regola.

