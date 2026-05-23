Presentato cartellone concerti estivi dal vivo nel segno di Capitale italiana della Cultura 2027

PORDENONE – L’estate musicale di Pordenone si annuncia come una tra le più ricche e sorprendenti di sempre. Un cartellone pensato per pubblici eterogenei per età, gusti e generazioni che spazia dal blues al metal, dal reggae all’elettronica, dalla canzone d’autore al rock alternativo: decine di concerti che confermano come Pordenone, in cammino verso Capitale italiana della Cultura 2027, sappia trasformare la propria città in un palcoscenico vivo e di respiro internazionale.

Il calendario è parte delle iniziative Verso Pordenone 2027, frutto della collaborazione tra il Comune di Pordenone e realtà locali di eccellenza: il Pordenone Blues Festival, il Music in Village, Azalea e Vigna PR.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi dichiara: “Pordenone ha da sempre una profonda vocazione musicale e questo cartellone che non ha nulla da invidiare a quello delle grandi città, ne è la dimostrazione più concreta. L’impegno che mettiamo in questo ambito si traduce in una proposta di qualità, costruita insieme a professionisti del settore e pensata per un pubblico ampio e trasversale. La tradizione musicale della nostra città si esprime nei concerti estivi dal vivo e anche in un ricco calendario di iniziative che abbracciano la musica in tutte le sue forme: dal clarinetto al jazz, dalla sperimentazione alla musica classica. Questo patrimonio rappresenta un tratto identitario distintivo di Pordenone, capace di mantenere standard elevati e di richiamare ogni anno un pubblico numeroso e affezionato.”

Apertura con un grande maestro della musica italiana

L’estate si apre il 20 giugno al Parco di San Valentino con Riccardo Cocciante, leggenda della musica italiana e autore di oltre 40 album pubblicati in tre lingue. Il concerto evento organizzato da FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia, sarà un viaggio emozionante tra capolavori intramontabili: da Bella senz’anima a Quando finisce un amore, da Era già tutto previsto a Margherita.

Il mese di luglio si apre il 3 luglio con Frah Quintale e il suo Summer Tour ’26: quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 32 dischi di platino e 11 d’oro per uno degli artisti più amati del pop alternativo e urban italiano. Sul palco del Parco di San Valentino porterà i suoi successi più amati insieme ai brani del nuovo album Amor Proprio. Organizzato da FVG Music Live e VignaPR.

Pordenone Blues Festival: oltre 30 anni di grande musica

Fondato nel 1991, il Pordenone Blues Festival ha dato alla città un profilo artistico riconosciuto a livello internazionale. Anche nell’edizione 2026 il festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo, con un programma che abbraccia generi e generazioni.

Il 10 luglio sarà la Earth, Wind & Fire Experience, collettivo guidato dal leggendario chitarrista e Grammy winner Al McKay membro fondamentale degli Earth, Wind & Fire nel loro periodo d’oro (1973–1981) e co-autore di inni come September, per una serata che attraversa pop, funk e jazz di livello mondiale.

L’11 luglio è una serata doppia e travolgente: Goran Bregović con la sua Wedding and Funeral Band porta sul palco la sua inconfondibile fusione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore e rock, a cui si affianca Roy Paci & Aretuska con uno show esplosivo che mescola new moombahton, radici siciliane e latine per tenere il pubblico in movimento fino all’ultima nota.

Il 14 luglio arriva l’unica data nel Triveneto dei Dogstar, il trio californiano di Keanu Reeves, Bret Domrose e Rob Mailhouse, di ritorno dopo oltre vent’anni con il nuovo album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees. Con loro i The Damn Truth, pura energia rock anni ’70, e in apertura il giovane virtuoso della chitarra Frano Livingston, già su 400 palchi in 14 nazioni a fianco di Norah Jones, Al Di Meola e Tommy Emmanuel.

Il 17 luglio i Subsonica celebrano trent’anni di carriera con il tour TERRE RARE 96-26, portando a Pordenone l’energia del loro undicesimo album in studio. Ad aprire il concerto gli El Partydo, nuovo progetto dei componenti de Lo Stato Sociale, con il loro EP d’esordio appena uscito.

Il 26 luglio è la serata del neoclassical metal con Yngwie Malmsteen, pioniere assoluto del genere che fonde la furia rock con la perfezione tecnica di Bach e Paganini, tappa speciale di un monumentale tour mondiale. In scaletta anche uno special guest a sorpresa.

Il 27 luglio gli Skunk Anansie, trent’anni di carriera e un sound inconfondibile che fonde metal, psichedelia e soul, portano al Parco San Valentino tutta la loro potenza. Ad aprire la serata Grove, producer e vocalist della nuova scena underground di Bristol, con la sua bass music militante e la sua visione artistica radicale.

Chiude il capitolo Blues Festival il 3 settembre con un evento di richiamo internazionale: i Judas Priest, istituzione dell’heavy metal con oltre 50 milioni di dischi venduti, portano a Pordenone l’unica data nel Nordest del Faithkeepers Tour. Il concerto è organizzato da Azalea.it in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Pordenone Blues & Co. Festival e Virgin Radio.

Music in Village: cinque serate gratuite al Parco IV Novembre

Dal 26 al 30 agosto, il Parco IV Novembre di Pordenone ospita il Music in Village, evento totalmente gratuito ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Complotto Adriatico. Con oltre trent’anni di storia e una programmazione che ha sempre saputo intrecciare la scena musicale italiana a quella internazionale, Music in Village è una delle realtà più radicate nel panorama del Friuli Venezia Giulia.

I primi nomi annunciati per l’edizione 2026: il 26 agosto inaugurano il festival musicale gli Alborosie & The Shengen Clan: trent’anni di carriera nel reggae roots, collaborazioni con Elisa, Fabri Fibra, Caparezza e Giuliano Sangiorgi, per una serata che è pura essenza della grande tradizione reggae.

Il 28 agosto i Marlene Kuntz, un ritorno per celebrare i 30 anni di Il Vile, l’album iconico che ha abbracciato un’intera generazione con la sua forza e la sua implacabile poesia.

Il 30 agosto la serata Young Corner interamente dedicata ai giovani artisti regionali (Laguna Bollente, Còlgate, Power Nap, Rental 012 e Jack Legante) perché il palco di Music in Village guarda sempre al futuro, in un’epoca in cui gli spazi per la musica dal vivo originale si restringono, il festival sceglie di cedere la scena alle nuove generazioni della regione. Gli artisti delle serate del 27 e del 29 agosto saranno annunciati a breve.

Una notte sotto le stelle: grande DJ e spettacolo di droni

Sull’onda del grande successo riscosso lo scorso anno, Pordenone replica con un altro grande evento gratuito e aperto a tutti al Parco di San Valentino: una notte indimenticabile con uno dei più grandi DJ italiani di sempre, Benny Benassi figura leggendaria che ha segnato la storia della musica e della cultura dei club in Italia e nel mondo. Il concerto è organizzato da Azalea.it. La serata sarà impreziosita da uno straordinario spettacolo di droni nel cielo di Pordenone, reso possibile grazie alla collaborazione e al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento per tutta la città, pensato per emozionare e unire generazioni diverse sotto lo stesso cielo.

Info e biglietti

I biglietti per tutti gli eventi con ingresso a pagamento sono disponibili sui circuiti ufficiali di rivendita autorizzata. Il calendario completo dei concerti live di Pordenone estate 2026 è consultabile sul sito ufficiale www.pordenonecapitale2027.it