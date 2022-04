Seriveneta investe per migliorare la produzione in qualità e precisione

Seriveneta, azienda leader nell’ambito della stampa serigrafica e della stampa digitale, ha compiuto importanti investimenti per migliorare la produzione in termini di qualità e precisione. La società veneta ha deciso di puntare sull’innovazione, così da garantire ai propri clienti prodotti di eccelsa fattura. Innovazione, quindi, con il rinnovamento e l’ampliamento del parco macchine finalizzato ad assicurare la miglior tecnologia possibile a tutti coloro che si affideranno ai servizi di Seriveneta.

Seriveneta investe nella stampa digitale e nella stampa serigrafica

Seriveneta negli ultimi anni ha investito importanti capitali per il miglioramento della produzione. A partire dal 2010 l’azienda veneta ha ampliato il suo parco macchine per garantire alla clientela un servizio sempre più competitivo. Il primo importante investimento che vogliamo citare è quello relativo al plotter Roland VersaCamm 640, utilizzato per la stampa digitale delle etichette adesive.

Questa stampante garantisce molti vantaggi; tutti i colori, infatti, vengono stampati contemporaneamente. Inoltre, nel momento della stampa è presente un modulo di taglio così che il prodotto esca dalla macchina finito, senza la necessità di ulteriori lavorazioni. Roland VersaCamm 640, infine, funziona senza necessità della presenza costante dell’operatore.

Seriveneta ha proseguito i suoi investimenti nel 2012 con l’acquisizione della macchina serigrafica ATMA, utilizzata per la stampa serigrafica. La macchina consente il raddoppio della produttività, maggiore qualità e velocità di stampa grazie alla linea di stampa aggiuntiva rispetto a quella già esistente.

Seriveneta punta sull’innovazione per garantire un prodotto d’eccellenza

Nel 2013 Seriveneta ha poi acquistato un plotter da taglio Zund, prodotto utile per la fustellatura a taglio intero e a mezzo taglio. Il plotter Zund garantisce tempi di avviamento più brevi, non necessita di un operatore e assicura un formato di taglio più grande, oltre che una maggiore qualità del taglio.

Sempre nel 2013 Seriveneta ha puntato sullo spettrofotometro X-Rite Exact Standard, prodotto ideale per la verifica e la correzione delle tinte. La macchina scelta dall’azienda veneta garantisce alta fedeltà nella riproduzione dei colori di stampa tramite il controllo delle tinte con parametri oggettivi e una facilitazione nel processo di correzione colore.

Seriveneta, un’azienda in continua evoluzione

Anno 2018, Seriveneta compie un altro importante investimento con l’acquisto di un sistema Tris Alogeno per telai serigrafici, utile per le incisioni delle matrici di stampa serigrafica. Il prodotto sopracitato assicura una maggiore sicurezza e una massima precisione rispetto all’attrezzatura precedentemente utilizzata da Seriveneta.

Concludiamo parlando del plotter digitale Impala della SwissQprint, acquistato da Seriveneta nel 2020. Il prodotto scelto dall’azienda leader nell’ambito della stampa serigrafica e della stampa digitale consente la stampa digitale su grande formato. La macchina garantisce una maggiore qualità e precisione di stampa, la possibilità di stampare su formati più grandi, la stampa di più colori contemporaneamente, non necessita di presenza costante dell’operatore e semplifica alcuni processi di stampa particolarmente critici nella serigrafia.

Cos’è Seriveneta?

Seriveneta, azienda specializzata nella stampa di etichette e tastiere b2b, è stata fondata nel 1994 dalla pluriennale esperienza di Rolle Ermanno e Micale Roberta nel campo della serigrafia. Seriveneta è oggi guidata dai figli Andrea e Dario Rolle. La società si è affermata nel mercato veneto e nazionale della stampa digitale e della serigrafia industriale su materie plastiche in foglio, come pvc, poliestere e policarbonato, in particolare nelle applicazioni del settore elettronico ed elettromeccanico.

Concludiamo spiegando come funziona il processo di produzione di Seriveneta. La società veneta, infatti, segue un iter prestabilito per la produzione. Si inizia dalla fase di progettazione e di design del prodotto, subito dopo si prosegue a rendere il prodotto adatto per la stampa in funzione del materiale scelto dal cliente e delle caratteristiche delle macchine utilizzate per la produzione. Successivamente il prodotto passa alla stampa vera e propria, con la possibilità di scegliere tra stampa serigrafica e quella digitale. Lo step finale è lo stoccaggio dei kit per i clienti della società.