Proprio così, Jannik Sinner potrebbe essere il primo numero 1 italiano già dopo il Roland Garros. A confermarlo la classifica ufficiale ATP, che attualmente vede Sinner a quota 8360 punti contro i 9735 di Novak Djokovic, abbastanza da far sperare nel sorpasso a fine torneo.

Un prestigio che va ben oltre la mera vanità. E considerando quanto guadagna Sinner potremmo immaginare di vedere un ragazzo che si siede sugli allori dei successi ottenuti finora tra i lussi conquistati. Invece, lo sappiamo bene, Jannik è uno sportivo coi piedi per terra, ben intenzionato a fare grandi cose. Il talento c’è, la determinazione pure.

E così, dal 20 maggio al 9 giugno 2024, si terrà la 123ª edizione degli Open di Francia, quella in cui Sinner potrebbe entrare nella storia. Non un torneo troppo favorevole per il tennista italiano, dove l’anno scorso ha chiuso al secondo turno e in carriera è arrivato al massimo nei quarti di finale nel 2020.

Per l’edizione di quest’anno sono in molti a vedere l’altoatesino come principale candidato per la vittoria finale. Anche i principali bookmakers online che troviamo su scommessetennis.net, bancano la vittoria di Sinner con un convincente 4.00 alle spalle di Djokovic (3.75) e Alcaraz (2.25). Ma il vantaggio maggiore sta nei punti da difendere a inizio torneo, che per Sinner sono solamente 585, mentre per Djokovic saranno ben 2.315. Anche in questo caso il sito scommesse Snai ha fatto il suo pronostico sul mercato Prossimo Numero 1 ATP e offre Sinner a quota 1.75 contro i 3.00 di Alcaraz, i 4.50 di Djokovic e i 25 di Medvedev.

La terra rossa di Francia potrebbe portare dunque delle belle sorprese al tennista azzurro, che nel frattempo sogna di diventare il primo numero uno italiano di sempre già a metà anno. Se così non sarà si dovrà aspettare, tra i tornei di tennis più importanti, Wimbledon. L’open inglese è previsto da lunedì 1° fino a domenica 14 luglio e anche lì c’è grande aspettativa nei confronti di Sinner.

Già semifinalista nel 2023, Jannik sembra trovarsi a suo agio sull’erba londinese ed infatti le quote per la vittoria si abbassano vistosamente scendendo a 3.25 per il mercato Antepost/Vincente. Djokovic e Alcaraz sono offerti entrambi a 2.75, non troppo lontani dal nostro connazionale. Chissà se, a quel punto della stagione, potremmo vedere Sinner disputare il più antico torneo tennistico mondiale da numero uno al mondo.

Se facciamo un salto indietro nella storia troviamo solamente Adriano Panatta tra gli italiani meglio piazzati nel ranking ATP essendo arrivato al quarto posto dall’era open. Ma Sinner, a soli 22 anni, ha già fatto meglio di lui e nel 2024 è il tennista che ha ottenuto i risultati migliori.

Continuando così potrebbe arrivare a Parigi con il gap ancora di più ridotto al minimo. Per farlo, dovrà rendere al massimo nei Master 1000 di Monte Carlo, Roma e Madrid. In mezzo ci sarà anche l’ATP 500 di Barcellona che Sinner giocò un anno fa.

Se facciamo un confronto tra i due tennisti troviamo che l’italiano è arrivato in semifinale a Monte Carlo, si ritirò prima dei quarti a Barcellona, non giocò Madrid e si arrese agli ottavi negli internazionali di Roma. Djokovic, invece, fu eliminato agli ottavi di Monte Carlo, scelse di non giocare Barcellona e fu costretto a saltare Madrid per infortunio e arrivò ai quarti nel torneo di Roma. Da qui i 585 punti da difendere per l’Italiano e i 2315 (compreso il Roland Garros) di Novak Djokovic. Dunque, le premesse per il sorpasso di giugno ci sono tutte. Staremo a vedere se si concretizzeranno come speriamo.