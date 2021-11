Soluzioni per il riscaldamento: trend di vendite positivo per i termocamini a legna

L’interesse nei confronti dei termocamini è in costante aumento, trainato sia dalle politiche di sostegno al settore emanate dal governo, sia dal notevole risparmio economico che assicura questa tipologia di impianto.

Per il 2021 lo stato ha previsto diverse modalità di detrazione fiscale applicabili all’acquisto di termocamini: se in caso di ristrutturazione edilizia si può infatti rientrare o nel Bonus Casa o in quello chiamato Ecobonus (limitato solo all’impianto di riscaldamento) ed usufruire così di uno sconto pari al 50%, se è l’edificio in toto ad essere soggetto di una riqualificazione energetica si può arrivare ad avere fino al 65% di agevolazione fiscale.

Sono sempre di più, quindi, gli utenti interessati a questa tipologia di camino che ha il vantaggio di assicurare un risparmio di consumi pari al 60% in meno rispetto al riscaldamento a gas; inoltre, scegliendo un modello a legna, oltre a contribuire al rispetto dell’ambiente (le emissioni di CO2, infatti, sono fortemente ridotte), si avrà sempre a disposizione dell’acqua calda per uso sanitario a rilascio praticamente immediato.

I termocamini a legna sono particolarmente apprezzati, tuttavia in commercio esistono anche innovativi modelli ibridi che consentono di integrare il combustibile a legna con altre fonti, fra cui il pellet, il vinacciolo e i gusci. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito di Climamarket.it, e-commerce italiano che mette a disposizione un’ampia selezione di proposte, appartenenti ai migliori marchi del settore.

Termocamini ad aria o ad acqua: differenze e peculiarità

I termocamini a legna si distinguono essenzialmente in due tipologie: quelli ad aria e quelli ad acqua.

Il primo modello funziona distribuendo il calore attraverso un sistema di ventilazione, mentre il secondo è particolarmente utile perché consente di produrre anche acqua calda sanitaria.

Il design di questi impianti piace molto perché è al contempo moderno ed elegante: i camini, inoltre, assicurano un’atmosfera intima in cui non resta che ammirare la bellezza della fiamma protetti da una lastra di vetro temperato studiata appositamente per questo utilizzo.

I modelli di termocamino a legna

Sullo store di ClimaMarket.it è possibile trovare un vasto assortimento di termocamini, fra cui quelli prodotti dai brand leader di settore Edilkamin e Girolami. Il modello Aquamaxi 28 di Edilkamin, ad esempio, può riscaldare fino a 250 mq di abitazione ed è caratterizzato da una linea elegante e moderna.

Esso è in grado di sostituire completamente la vecchia caldaia a gas perché permette di riscaldare agevolmente sia l’acqua che viene irradiata nei termosifoni, sia quella contenuta nei pannelli del riscaldamento a pavimento; inoltre, se collocato in cucina, può essere utilizzato anche per cucinare nella modalità alla brace o allo spiedo.

Il termocamino policombustibile Ti 14 di Girolami, invece, si caratterizza per il fatto che può essere utilizzato inserendo più tipi di combustibile diversi, fra cui la legna, il pellet, i gusci, il nocciolino e il cippato.

Si tratta di un modello ad inserto particolarmente adatto ai contesti domestici più piccoli e urbani: esso, tuttavia, assicura ottime prestazioni tanto che può essere impiegato per sostituire totalmente la caldaia a gas. Non necessita, inoltre, di pulizia quotidiana in quanto è dotato di un sistema di alimentazione dal basso che ne semplifica la manutenzione.

Presenta, poi, un optional molto interessante: può essere comandato anche da remoto attraverso l’utilizzo di un’applicazione dedicata, in modo che l’utente possa gestirne il controllo anche qualora si trovasse fuori casa.

Al di là del brand che si sceglie, i termocamini a legna rappresentano un’ottima soluzione per chi ricerca basse emissioni, risparmio economico e un oggetto che, oltre a essere funzionale, arreda la casa rendendo l’atmosfera calda, elegante e piacevole.