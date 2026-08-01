Sospensione Schengen Spagna, controlli su voli anche Trieste

TRIESTE- Un mese da oggi, 1° agosto. Questa la durata della sospensione, decisa dall’Italia, dell’accordo di Schengen nei confronti della Spagna. Una mossa che cambia relativamente poco sul piano pratico per i viaggiatori italiani e spagnoli ma dal forte peso solo politico nell’ambito di una campagna elettorale che specie a destra trova difficoltà di posizionamento sempre piú esasperato e acceso vista l’ingombrante presente di Vannacci.

Anche l’aeroporto di Trieste si sta adeguando ai controlli dei passeggeri che arrivano dalla Spagna – i voli sono per Barcellona, Malaga e Valencia operati da Ryanair – che nulla, tuttavia, hanno a che vedere con Ceuta che non ha nessun collegamento aereo diretto con l’Italia o altro paese europeo.

Da oggi sarà obbligatorio per chi arriva dalla Spagna transitare ai varchi di controllo presentando passaporto o carta di identità come avveniva prima di Scenghen. Un ritardo per chi arriva in Italia per le fila dei controlli.

L’Italia è poi andata avanti con la decisione di sospendere Schengen con la Spagna, infatti. Questo omn comporta il blocco dei viaggi o una chiusura dei confini. Si tratta di un ripristino dei controlli per chi arriva dalla Spagna in Italia. Negli aeroporti e nei porti italiani, i passeggeri provenienti dalla Spagna invece di passare dai varchi “liberi” devono sottoporsi ai regolari controlli di polizia. Si deve esibire la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. I cittadini extra-Ue devono dimostrare la regolarità del proprio soggiorno o visto.

La decisione, voluta fortemente dal governo di destra italiano, è stato annunciato per un mese, ma non si esclude che, per prese di posizioni politiche e null’altro – visto che da Ceuta sono già fatti rimpatriare in Marocco migliaia e migliaia di persone e che nessuno avrebbe comunque potuto raggiungere la Spagna che dista 28 chilometri con il confine naturale del mare – possa venire prolungato. Ufficialmente la motivazione è di carattere di sicurezza. Al.Rin.