Stupro di gruppo: sequestrati cellulari dei 5 indagati

FVG – Sequestrati cellulari ed effetti personali dei 5 ragazzi indagati per lo stupro di una 18enne avvenuto a Lignano Sabbiadoro. In particolare gli investigatori della Squadra Mobile di Udine intendono visionare i cellulari per verificare se nelle chat e nei video ci siano riferimenti alla violenza della quale oggi parlano alcuni quotidiani.

Per il momento non sono state ipotizzate misure cautelari nei confronti dei cinque. In questo senso, una prima relazione della Squadra Mobile è sul tavolo dei pm della Procura friulana e di quella minorile di Trieste, essendo uno degli indagati un 17enne. I magistrati dovrebbero a breve chiedere che gli indagati siano sottoposti a tampone per estrarne il Dna.

Gli avvocati nominati dai cinque ragazzi indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo a Lignano Sabbiadoro (Udine) non hanno ancora incontrato intanto i loro assistiti: lo apprende da alcuni dei legali chiamati in causa.

Questa circostanza conferma come gli accertamenti siano ancora in una fase preliminare, visto che non sono state raccolte le ricostruzioni da parte degli indagati alla presenza dei loro avvocati.

Quattro dei cinque ragazzi – compreso il minorenne – hanno nominato legali del Foro di Udine. Soltanto uno dei maggiorenni si è affidato a un avvocato di fiducia, appartenente al foro di Genova.