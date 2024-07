Summer Nights a Palmanova Village, si parte il 12 con Bianca Atzei

AIELLO DEL FRIULI – L’estate di Palmanova Village porta emozione, musica, incontri speciali e tanto divertimento: torna l’appuntamento con le Summer Nights e con il ricco calendario di serate da luglio a fine agosto con concerti dal vivo, degustazioni, dj-set e ospiti speciali da non perdere.

Si inizia venerdì 12 luglio dalle 19 con dj-set e il cocktail bar a cura di Dall’Ava e alle 21, il primo live delle Summer Nights in compagnia di Bianca Atzei: la cantautrice soul e pop che infiamma l’estate con il singolo Discoteca dal sound anni ’80, salirà sul palco per una serata di parole e musica, interviste e canzoni, grazie alla conduzione affidata a Radio Company, radio partner dell’evento.

Secondo appuntamento venerdì 19 luglio con i Coma Cose, il duo musicale indie pop/rap italiano, composto da Fausto Lama e California che sono una coppia anche nella vita.

Dopo dj-set e il cocktail bar a cura di Dall’Ava, i Coma Cose saliranno sul palco alle 21 per la medesima formula fatta di parole e musica in cui le loro canzoni più amate saranno intervallate da momenti di intervista condotta da una speaker di Radio Company.

Per l’ultimo venerdì di luglio, il 26, appuntamento con una serata dedicata ai piaceri del palato con – dalle 19 alle 23 – l’evento Anteprima Calici di Stelle, organizzato in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino FVG e accompagnato da un djset. Acquistando il ticket dell’evento, i clienti del Palmanova Village avranno a disposizione calice e porta calice con cui potranno scegliere 3 delle isole di degustazione vini e i finger food preparati da Il Melograno.

Alle 21, per stare in tema di delizie, arriva Damiano Carrara, noto pasticcere, conduttore televisivo e giudice di BakeOff Italia su Real Time che racconterà la propria “dolce” avventura e incontrerà il pubblico.

Da segnare subito in calendario il gran finale in musica di sabato 31 agosto alle 21 con Noemi: una delle voci più amate del panorama musicale italiano, intensa e graffiante, salirà sul palco del Palmanova Village per uno speciale ed intimo concerto piano e voce.

Ogni serata delle Summer Nights prevede l’apertura dei negozi fino alle 23 e quella di bar e ristoranti fino a mezzanotte.