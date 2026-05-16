Klang Trio, concerto il 17 a Villa Correr Dolfin

PORCIA – Domenica 17 Maggio, alle 17.00, nel Salone della Barchessa di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il Concerto Dialoghi senza Confini, un progetto che nasce su iniziativa dell’ÖGZM (Österreichische Gesellschaft für Zeitgenössische Musik) in collaborazione con la GMPU (Gustav Mahler Privatuniversität der Musik), con l’intento di sostenere e valorizzare studenti, neolaureati e nuovi ensemble nel campo della musica contemporanea.

L’iniziativa mira inoltre a incentivare lo scambio artistico, la collaborazione interdisciplinare e la creazione di nuove reti professionali tra compositori e interpreti.

In questo contesto, la volontà di promuovere e organizzare concerti sia in Austria che in Italia rappresenta un passo significativo verso il sostegno, lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti culturali e artistici tra le Istituzioni italiane e austriache, favorendo un dialogo continuo tra le rispettive scene musicali contemporanee.

Il Klang Trio, formato da Alma Gunzek, violino, Melina Karampali, violoncello e Maurizio de Luca, fisarmonica, maestro della Scuola di Musica “Salvador Gandino”, proporrà nove brani che vengono presentati in un tour concertistico tra Austria e Italia. I compositori selezionati della GMPU sono T. Modrej, J. Gruchmann-Bernau, S. Kühne, T. Zupan, B. Brännland, M. Sau; per l’ÖGZM partecipano K. Roth, D. Mousouras e M. Wahlmüller.

INGRESSO LIBERO

Per info Ass. Amici della Musica “Salvador Gandino” APS 0434-590356 e 335-7814656

Kla(N)g Trio:

​Uniti da una visione musicale condivisa e da un forte legame artistico, il Kla(N)g Trio si distingue per la sua energia e per un approccio interpretativo originale. Una formazione inusuale, composta da violino, violoncello e fisarmonica, che crea uno spazio sonoro libero, in cui ogni suono diventa materiale vivo da plasmare.

Il trio si configura come un laboratorio sonoro in costante evoluzione, in cui la ricerca timbrica si intreccia con la gestualità musicale e ogni concerto diventa un terreno fertile per l’esplorazione di nuovi spazi sonori e la tracciatura di inediti percorsi d’ascolto. Il Kla(N)g Trio si apre al rischio dell’imprevisto, al fascino dell’irregolare, alla bellezza dell’asimmetrico e alla suggestione della fragilità.

​Il repertorio del Kla(N)g Trio si concentra principalmente sulla musica contemporanea, sia di tradizione che di carattere sperimentale. Pur mantenendo viva un’interpretazione sensibile e originale delle opere scritte per questa formazione, la sua vocazione principale risiede nella collaborazione diretta con i compositori, partecipando attivamente alla creazione e all’esecuzione di nuovi brani. Tra gli artisti con cui il Kla(N)g Trio ha collaborato figurano, tra gli altri, Eber Garcia-Condes (Respira como las olas, prima assoluta 25.06.2023, Gustav Mahler Komponierhäuschen, Klagenfurt), Gianmartino Maria Durighello (prima assoluta 20.04.2024, Teatro del Centro Culturale, Quero), Oleksandra Katsalap e molti altri.

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Il Kla(N)g Trio vanta numerosi concerti in tutta Europa, nonché collaborazioni con artisti e istituzioni di rilievo quali l’Alma Mahler Musikverein, il Kulturamt della città di Klagenfurt, la Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, il Centro Culturale di Quero, il Belcircolo Culturale di Belluno e altri ancora.

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Il Kla(N)g Trio si caratterizza per un’energia comunicativa, un’interpretazione originale e la capacità di attraversare stili e linguaggi differenti, mantenendo al contempo una forte connessione emotiva e una chiara identità espressiva. Il trio è composto da Alma Gunzek (violino), Melina Karampali (violoncello) e Maurizio de Luca (fisarmonica), musicisti e musiciste di riconoscimento nazionale e internazionale.