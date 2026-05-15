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Confronto tra candidati a sindaco per il futuro di Caneva. Dibattito promosso da Confcommercio e Messaggero Veneto

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

CANEVA – Clima acceso ieri sera all’auditorium di Caneva per il confronto pubblico tra i tre candidati alla carica di sindaco, promosso dall’associazione delle imprese più rappresentativa del Friuli occidentale la Confcommercio, con l’intervento del presidente Fabio Pillon e moderato dalla giornalista Martina Milia del Messaggero Veneto. Una collaborazione attiva che si ripete, da oltre dieci anni, con la redazione del quotidiano locale in occasione degli appuntamenti elettorali previsti sul territorio provinciale.

La sala gremita ha assistito a un dibattito vivace, scandito da domande dirette e interventi di pochi minuti, tra battute, tensioni e critiche reciproche.

A contendersi la guida del Comune sono Lucia De Marco, sostenuta dalla coalizione di centrodestra composta da Caneva al Centro, Crescere Insieme e Lega–Fratelli d’Italia–Forza Italia; Mirto Monte, in corsa con le civiche Più Medici per Caneva, Cittadini per Caneva ed Esperienza e Novità dopo l’uscita dai partiti e Matteo Astolfi, che punta su una proposta civica orientata soprattutto ai giovani.


Nel corso della serata sono stati affrontati i principali temi amministrativi: sanità, impianti sportivi, opere pubbliche, scuola e servizi sociali. A dieci giorni dal voto del 24 e 25 maggio, che vede coinvolti complessivamente 123 candidati, l’unico vero terreno comune emerso dal confronto è stato l’invito a combattere l’astensionismo e a incentivare la partecipazione al voto.

Nelle foto i candidati sindaco Lucia De Marco, Matteo Astolfi e Mirco Monte e la sala gremita dell’auditorium.

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