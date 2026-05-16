Finti rapinatori armati al distributore, denunciati dai Carabinieri

CHIONS – In quattro, volto coperto, armati fino ai denti, in tuta mimetica e kefia in un distributore di benzina a Chions: quella che poteva apparire come una rapina in realtà era una scena di un filmato che sarebbe dovuto finire sulla piattaforma web di Tic-Toc bloccata da veri carabinieri, armi in pugno e giubbotto antiproiettile. I quattro, tre uomini e una donna, hanno abbandonato le armi e alzato le mani davanti ai carabinieri arrivati in forza sul posto dopo che un passante aveva chiamato il 112.

Ben presto l’equivoco è stato chiarito: i quattro avevano armi giocattolo perfettamente uguali ad armi vere e prive del tappo rosso ed hanno confessato che stavano girando un video. I carabinieri li hanno bloccati, hanno sequestrato le armi giocattolo (alcuni mitra e un paio di pistole) e hanno portato tutti in caserma per le verifiche del caso. I quattro videomaker sono stati denunciati per vari reati, fra i quali porto di armi atte ad offendere e procurato allarme.

L’azione fra finti rapinatori e veri carabinieri ha procurato apprensione e allarme a Chions nello svolgimento del fatto avvenuto poco distante dal centro abitato di Chions. Sul posto hanno operato i carabinieri di Chions e due pattuglie del Nucleo radiomobile di Pordenone. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

Al.Rin.