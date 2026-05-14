“La bellezza del dialogo”, a Sacile poesia, musica e spiritualità nel segno di San Francesco

SACILE – Un pomeriggio dedicato alla bellezza delle parole, della musica e dell’incontro. È quello proposto dal Circolo della Cultura del Bello, che venerdì 15 maggio alle 17.30 porterà nel Salone delle Feste di Palazzo Ragazzoni l’evento dal titolo “La bellezza del dialogo”.

Protagonisti dell’appuntamento saranno poesia, prosa e momenti musicali, in un intreccio pensato per offrire al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. Tra i momenti più attesi, la recitazione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, affrontata “con letizia francescana, semplice e luminosa” da Giovanna Calvo Di Ronco.

Egualmente intense saranno le altre aree tematiche che avranno degli interpreti rimarchevoli: Rosanna Cracco, Marilena Parro Marconi, don Alessio Magaga e Piervincenzo Di Terlizzi. Claudio Gli interludi musicali verranno affidati a Ermanno Giacomel mentre al presidente del Circolo del Bello Claudio Morotti spetterà un intervento introduttivo incentrato su “Il dialogo motore principale della cultura”.