11 C
Pordenone
venerdì , 15 Maggio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

“La bellezza del dialogo”, a Sacile poesia, musica e spiritualità nel segno di San Francesco

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SACILE – Un pomeriggio dedicato alla bellezza delle parole, della musica e dell’incontro. È quello proposto dal Circolo della Cultura del Bello, che venerdì 15 maggio alle 17.30 porterà nel Salone delle Feste di Palazzo Ragazzoni l’evento dal titolo “La bellezza del dialogo”.

Protagonisti dell’appuntamento saranno poesia, prosa e momenti musicali, in un intreccio pensato per offrire al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. Tra i momenti più attesi, la recitazione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, affrontata “con letizia francescana, semplice e luminosa” da Giovanna Calvo Di Ronco.

Egualmente intense saranno le altre aree tematiche che avranno degli interpreti rimarchevoli: Rosanna Cracco, Marilena Parro Marconi, don Alessio Magaga e Piervincenzo Di Terlizzi. Claudio Gli interludi musicali verranno affidati a Ermanno Giacomel mentre al presidente del Circolo del Bello Claudio Morotti spetterà un intervento introduttivo incentrato su “Il dialogo motore principale della cultura”.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.