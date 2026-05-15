di anni 77
Ne danno il triste annuncio i figli Claudio e Susanna,
i nipoti Luca e Matteo e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 18 maggio alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Vallenoncello,
ove la cara Iolanda giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Domenica alle ore 18.00 si reciterà il S. rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Vallenoncello.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Iolanda Perossa Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo