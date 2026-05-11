Tinet Prata nella storia: conquistata la Superlega con un netto 3-0 a Pineto

PINETO – La Tinet Prata scrive una pagina indimenticabile della pallavolo friulana e conquista per la prima volta la promozione in Superlega. I “passerotti” chiudono la serie contro Abba Pineto imponendosi con autorità in gara 3 e centrando uno storico traguardo che porta il club gialloblù nell’élite del volley italiano.

Al Pala Volley Santa Maria di Pineto, la formazione pratese ha affrontato la sfida decisiva con grande determinazione, sfruttando subito il primo match point disponibile e dimostrando tutto il carattere di una squadra costruita per vincere. Il successo per 0-3, con i parziali di 25-17, 25-20 e 25-17, certifica una superiorità emersa soprattutto nei momenti chiave dell’incontro.

Pineto, però, non ha reso la vita facile ai gialloblù. Gli abruzzesi hanno lottato su ogni pallone e nel secondo set sono riusciti a mettere in difficoltà la Tinet, soprattutto nella fase iniziale, restando a contatto prima dell’allungo decisivo degli ospiti.

Prata ha saputo mantenere lucidità e intensità per tutta la gara, chiudendo il match senza concedere riaperture agli avversari e trasformando la serata abruzzese in una festa storica per tutto il movimento regionale.

Con questa promozione, la Tinet Prata diventa infatti la prima squadra maschile di volley del Friuli Venezia Giulia a conquistare l’accesso alla massima serie del campionato professionistico italiano.