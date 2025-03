Trieste Airport si tinge di Gorizia, Nova Gorica e Go! 2025

FVG – “Benvenuto: formula di saluto con cui si fa buona accoglienza a un ospite”.

“Arrivederci: espressione di saluto fra persone che si separano con la certezza o speranza di rivedersi”.

Queste due parole con i loro significati tratti dal Vocabolario Treccani rappresentano compiutamente lo spirito che sta alla base dell’intervento della Camera di commercio Venezia Giulia all’interno del Trieste Airport Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari (Go). Un’azione a sostegno della promozione di Gorizia e di GO!2025 rivolta agli oltre 1,6 milioni di passeggeri previsti in transito nello scalo aeroportuale regionale nel 2025.

Le Billboard della zona Partenze e quella della zona Arrivi, con rispettivamente 33 e 27 mq di superficie sono interamente dedicate alla promozione di Gorizia e di GO!2025 attraverso immagini e grafiche accattivanti con l’invito della Camera di commercio Venezia Giulia a scoprire queste terre meravigliose, uniche per la loro storia e la loro caratteristica di zone di confine diventate esempio europeo di pace e convivenza. Prosegue, quindi, con questo intervento l’impegno della Camera di commercio Venezia Giulia a supporto dell’attrattività della città di Gorizia in occasione di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025.

“Dopo aver animato da inizio febbraio (le installazioni rimarranno fino ad agosto) il centro di Gorizia con gli animali colorati della Cracking art e aver portato la simpatia e l’allegria del Carnevale Europeo con la musica delle Guggen Bands – commenta Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia – abbiamo ultimato l’allestimento in chiave di accoglienza turistica per Gorizia e GO!2025 negli spazi dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia.

Abbiamo inteso trasmettere un messaggio chiaro ed efficace attraverso delle immagini coinvolgenti, rivolgendoci a una clientela italiana e internazionale, in aree dove è alta l’attenzione dei passeggeri in attesa delle operazioni di imbarco e di riconsegna bagagli. Ci è sembrato giusto – prosegue – portare degli scorci rappresentativi all’interno dello scalo aeroportuale per raccontare brevemente con alcuni luoghi iconici della città un’opportunità unica di visita a Gorizia. A fianco dei pannelli nella zona Arrivi verrà proiettato sul Ledwall anche un breve video di 30 secondi”.

L’Ente camerale nell’anno della Capitale della Cultura ha già anticipato l’organizzazione di una edizione speciale del Festival del Cambiamento, il 13 maggio, dedicata a Gorizia, Città della Pace Giusta, con esperti internazionali e giornalisti attivi nelle zone di guerra, che prenderanno parte a dibattiti, approfondimenti e talk show. “Gorizia, che quest’anno assieme a Nova Gorica, è la Capitale europea della cultura 2025, è l’esempio concreto – ha concluso Paoletti – di come la ricerca del dialogo, della convivenza, del rispetto reciproco e di una “cultura della pace” diffusa nel vissuto quotidiano, siano componenti imprescindibili di un concetto di Pace giusta che trova concreto fondamento nella storia di queste terre”.

Le iniziative camerali proseguiranno con varie attività per culminare in autunno nella Special edition di International Lab of Mittelmoda – The Fashion Award. In occasione di GO 2025! la Camera di Commercio Venezia Giulia e International Lab of Mittelmoda organizzeranno un’edizione speciale di Mittelmoda the Fashion Award, con un defilé unico ed originale, aperto al pubblico, ad ingresso libero, che si terrà a Gorizia nei primi giorni di novembre.