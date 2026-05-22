27.6 C
Pordenone
sabato , 23 Maggio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Sfugge all’alt dei Carabinieri e fugge a 250 all’ora. Fermato in Veneto

Provincia
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

FONTANAFREDDA – L’hanno bloccato a Montebelluna dopo un lungo inseguimento sul filo dei 200 all’ora dopo non essersi fermato a un posto di blocco dei carabinieri a Fontanafredda e adesso rischia, oltre a decine di infrazioni, il sequestro definitivo del mezzo, una Mercedes 300 AMG.

L’autore della bravata ha iniziato in mattinata a non fermarsi all’alt dei carabinieri sulla strada Pontebbana mentre viaggiava in direzione Treviso. L’uomo al volante della potente vettura tedesca con targa italiana ha imboccato la autostrada A28 a tutta velocità inseguito da una Alfa Romeo dei carabinieri.

Al suo inseguimento verso Treviso è arrivata anche una pattuglia della Polizia stradale. A oltre 250 all’ora il fuggitivo è riuscito a uscire dalla autostrada a Vittorio Veneto e correndo a tutto gas fra me auto delle strade comunali e provinciali ha puntato verso Valdobbiadene e poi Montebelluna. Qui dopo che era scattato l’allarme fra Veneto e Friuli è stato fermato da due “gazzelle” dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno iniziato tutte le pratiche per controlli e sanzioni che supereranno le molte migliaia di euro. La Mercedes è stata sequestrata. Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.