Trieste, No Green Pass, la manifestazione arriva in Piazza Unità. Lacrimogeni su viale Campi Elisi

TRIESTE – Le Forze dell’Ordine giunte in mattinata di lunedì 18 ottobre presso il Varco 4 del Porto Nuovo di Trieste, grazie ad un nutrito numero di agenti e con l’ausilio di veicoli blindati e mezzi idranti è riuscita a sgomberare il piazzale d’ingresso allo scalo giuliano presiedato negli scorsi giorni e nelle scorse notti dai manifestanti della protesta “no vax” e “no green pass”.

Dopo diversi attimi di paura lungo il Viale Campi Elisi, dove è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana con lancio di vetri e lacrimogeni tra manifestanti e Forze dell’Ordine, le proteste sono proseguite fino a Largo Irneri, quindi Campo Marzio e le Rive di Trieste. Attualmente Polizia e manifestanti stanno procedendo verso la Piazza Unità d’Italia. La situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Grande lo spiegamento di mezzi blindati nel centro.

Aggiornamento ore 12:20:

Alcuni manifestanti si sono sedutti a terra in Piazza Unità d’Italia in segno di protesta pacifica. Tra la folla, anche molti esponenti dei movimenti “No Green Pass” giunti da altre parti d’Italia.

Aggiornamento 12:45:

Giunto in Piazza Unità assieme ad un nutrito gruppo di manifestanti, l’ex leader del CLPT, Stefano Puzzer. “Dobbiamo rimanere pacifici come lo siamo stati fin dall’inizio” – ha dichiarato Puzzer con un megafono. “Loro ci hanno attaccato. Non me lo sarei mai aspettato” – ha continuato. “Rimaniamo seduti qui in pace, non molliamo”.

Testo e foto da Triesteallnews