Trovati morti due escursionisti in montagna

TOLMEZZO (UD) – Sono stati trovati stamane i corpi dei due giovani escursionisti nella zona tra il monte Piombada e il monte Bottai, in Friuli, dispersi da ieri, 15 maggio, nell’area montana di Verzegnis (Udine).

I due corpi sono stati individuati questa mattina dall’elicottero della Protezione civile del Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan.

Le ricerche erano cominciate venerdì in serata con un gran dispiegamento di mezzi. Le due vittime sono un giovane austriaco di 24 anni e un 23enne statunitense che insieme avevano fatto tappa a Verzegnis, una frazione di Tolmezzo (Udine). A individuarli stamane, nel fondo di un canalone, l’elicottero della Protezione civile.

I due escursionisti, seppure attrezzati e esperti di montagna, probabilmente sono scivolati lungo uno dei tanti sentieri che si dipanano da Sella Chianzutan, dove i soccorritori hanno rilevato tracce del loro passaggio. I due sarebbero precipitati dopo aver perso l’equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L’incidente è avvenuto in punto molto complesso da raggiungere da terra, per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull’ elicottero.

Le due salme sono state recuperate dal Soccorso alpino e portate all’obitorio di Tolmezzo, dove sono arrivate le famiglie dei due giovani e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del nulla osta. Al.Rin.