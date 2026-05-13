Electrolux, Regioni Veneto e Fvg a tavolo di crisi

TRIESTE – Su iniziativa dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Massimo Bitonci, verrá convocato per lunedí 18 maggio, alle ore 16 in videoconferenza un tavolo preliminare sulla crisi Electrolux, in vista dell’incontro giá programmato per il prossimo 25 a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Alla riunione del 18, oltre ai rappresentanti istituzionali della Regione Veneto, parteciperanno gli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini (Attivitá produttive) e Alessia Rosolen (Lavoro), insieme alle organizzazioni sindacali.

“Sottolineiamo l’importanza di questo coinvolgimento e della collaborazione tra le due Amministrazioni regionali – hanno dichiarato Bini e Rosolen – a testimonianza di una comune volontá istituzionale di procedere in maniera unitaria per tutelare l’occupazione e la continuitá produttiva dei siti della multinazionale in Veneto e in Friuli Venezia Giulia”.