Pordenone ko a Monfalcone: l’LME vola in Serie D, ai neroverdi restano i play-off

MONFALCONE – Si chiude con una sconfitta la sfida decisiva del Pordenone Fc allo stadio Morin di Monfalcone, gremito e colorato di neroverde. L’LME si impone 2-1 e conquista la promozione diretta in Serie D, lasciando ai ramarri l’amarezza per un traguardo sfumato ma anche la possibilità di giocarsi ancora tutto nei play-off nazionali.

La squadra di Mortegliano ha gestito meglio la gara, soprattutto nel primo tempo, approfittando di un avvio contratto dei neroverdi. Ne è uscita una prima frazione ricca di errori da entrambe le parti e povera di vere occasioni, con l’LME più ordinata nel possesso. Il vantaggio arriva proprio allo scadere del primo tempo con Bolgan, in un’azione contestata dal Pordenone per un presunto fallo di Tosolini su Zorzetto.

Nella ripresa il match cambia ritmo. Il Pordenone alza il baricentro e aumenta la spinta offensiva alla ricerca del pareggio, ma nel momento migliore subisce anche il raddoppio. I ramarri però non smettono di crederci, trascinati dal sostegno continuo dei tifosi, e accorciano le distanze con Toffoli, riaprendo il finale.

L’assalto conclusivo, generoso e offensivo, non basta però a evitare la sconfitta e i supplementari restano soltanto un’ipotesi sfiorata. Per i neroverdi la stagione non è ancora finita: ora l’attenzione si sposta sui play-off nazionali contro la Fezzanese, in programma il 24 e il 31 maggio.