11 C
Pordenone
domenica , 17 Maggio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone ko a Monfalcone: l’LME vola in Serie D, ai neroverdi restano i play-off

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

MONFALCONE – Si chiude con una sconfitta la sfida decisiva del Pordenone Fc allo stadio Morin di Monfalcone, gremito e colorato di neroverde. L’LME si impone 2-1 e conquista la promozione diretta in Serie D, lasciando ai ramarri l’amarezza per un traguardo sfumato ma anche la possibilità di giocarsi ancora tutto nei play-off nazionali.

La squadra di Mortegliano ha gestito meglio la gara, soprattutto nel primo tempo, approfittando di un avvio contratto dei neroverdi. Ne è uscita una prima frazione ricca di errori da entrambe le parti e povera di vere occasioni, con l’LME più ordinata nel possesso. Il vantaggio arriva proprio allo scadere del primo tempo con Bolgan, in un’azione contestata dal Pordenone per un presunto fallo di Tosolini su Zorzetto.

Nella ripresa il match cambia ritmo. Il Pordenone alza il baricentro e aumenta la spinta offensiva alla ricerca del pareggio, ma nel momento migliore subisce anche il raddoppio. I ramarri però non smettono di crederci, trascinati dal sostegno continuo dei tifosi, e accorciano le distanze con Toffoli, riaprendo il finale.

L’assalto conclusivo, generoso e offensivo, non basta però a evitare la sconfitta e i supplementari restano soltanto un’ipotesi sfiorata. Per i neroverdi la stagione non è ancora finita: ora l’attenzione si sposta sui play-off nazionali contro la Fezzanese, in programma il 24 e il 31 maggio.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.