Rosina Zanutto ved. Gasparet

di anni 96
Ne danno il triste annuncio le figlie Marie e Cathy con Remy, i nipoti Katiuscia con Alberto, Mike con Lisa, Virginie con Max, i pronipoti Giulia con Thomas, Ludovica, Virginia, Daphnè e Nathaniel, la sorella Zefferina ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Mercoledì 13 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Chions ove la cara Rosina giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Rosina Zanutto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo