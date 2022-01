Trovato il corpo di una donna a Trieste, vicino a casa scomparsa. Potrebbe essere Liliana

TRIESTE – Un cadavere è stato trovato in un’area boschiva del parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni di Trieste.

A quanto si apprende si tratterebbe del corpo di una donna ed è stato trovato in due sacchi neri.

A quanto si apprende, ricerche in quest’area erano iniziate verso le 14. Vi hanno preso parte i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza e corpo forestale. Il cadavere sarebbe stato trovato in posizione fetale dai Vigili del fuoco. Il corpo si trovava in un’area boschiva a circa 50 metri dalla strada.

Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è giunto in macchina, accompagnato da un’altra persona, nel parco di San Giovanni, dove nel pomeriggio, verso le 16, è stato rinvenuto un cadavere. “Nessuno mi ha contatto per un eventuale riconoscimento del corpo”, ha precisato parlando con i cronisti e spiegando di essere giunto di sua iniziativa .

“Spero di non trovare il corpo di Lilly”. “Se è lei resterà una traccia indelebile nel mio cuore”. “Non ho neanche più voglia di vivere”, ha aggiunto, in lacrime. Da quanto si è appreso il corpo era adagiato a terra dentro due sacchi neri che coprivano uno la parte superiore e uno quella inferiore. Si sarebbero intravisti alcuni indumenti, tra cui un giubbotto grigio.

“Liliana ha tanti capi, anche grigi”, ha concluso Visintin. Sul posto stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco per agevolare l’operazione di recupero della salma ed è arrivato anche il magistrato Maddalena Chergia.

Foto e testo Ansa.