Tutto in un’unica soluzione. Di cosa parliamo? Ma del noleggio, naturalmente

Per allestire e amministrare la propria flotta di veicoli commerciali, un’impresa ha davanti 2 opzioni: l’acquisto o il noleggio.

Nel primo caso, quello che si prospetta sarà un futuro fatto di spese impreviste, ritardi, grattacapi e lamentele da parte dei clienti. Perché possedere un veicolo, non prevede unicamente una serie di oneri finanziari da corrispondere al momento dell’acquisto, ma contempla anche numerose altre spese, che riguardano la manutenzione e la gestione pratica dei mezzi.

E quando uno di questi viene meno, per un malfunzionamento improvviso, ad esempio, a rimetterci è solo l’azienda, che non può contare su nessun altro che si accolli l’onere di rimediare agli imprevisti.

Per tutte le imprese che, invece, optano per il noleggio, c’è sempre un Amico pronto a risolvere ogni genere di problema, ed è AmicoBlu, il partner perfetto per il business, che propone alle aziende soluzioni di noleggio furgone economico super flessibili, convenienti e soprattutto vantaggiose. Perché il noleggio è sempre la scelta vincente, ma è importante affidarsi a chi di renting se ne intende davvero.

E con AmicoBlu, sicuramente non si sbaglia mai, perché parliamo di un’azienda solida con 27 anni di esperienza nel settore alle spalle, e una flotta di veicoli assolutamente completa, con furgoni di ogni genere, per poter andare incontro ad ogni richiesta del cliente, e offrire le migliori soluzioni di mobilità.

Dai piccoli furgoni al cassonato con sponda idraulica, passando per i classici daily fino ai pick up, AmicoBlu dà la possibilità alle aziende di scegliere tra automezzi diversi tra loro, ma che insieme possono davvero fare la differenza. Per poter dare modo alle imprese di poter offrire ai propri clienti un’ampia varietà di servizi, e di poter portare a termine ogni genere di lavoro, qualunque sia il settore di appartenenza.

Il tutto, mantenendo costantemente il controllo sui costi di gestione dei veicoli, grazie alla rata singola, che contempla tutta una serie di spese, che rappresentano sempre un vero e proprio salasso per le aziende. Parliamo di tutti quei costi legati agli adempimenti amministrativi imprescindibili, come l’assicurazione Rca, in aggiunta a tutti gli oneri finanziari per la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

In caso di sinistri o malfunzionamenti del furgone, inoltre, AmicoBlu permette la sostituzione del mezzo, e un’assistenza costante, per l’intera durata del contratto, con un customer care sempre presente. Per avere sempre a disposizione veicoli efficienti, performanti e sicuri.

Tutto in un’unica soluzione, per poter dormire davvero su 7 guanciali. Perché sappiamo tutti che, per chi gestisce un’impresa, la sicurezza e la tranquillità sono fondamentali. E grazie ad AmicoBlu, tutto questo è possibile.