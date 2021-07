Un adesivo per coprirli tutti!

Quali sono le piccole gioie che si possono vivere tutti i giorni all’interno i casa propria? Un ambiente confortevole ed ordinato, un frigorifero pulito e possibilmente sempre pieno, un garage dove poter mettere la propria macchina senza problemi, un giardino rigoglioso e con un prato sempre ben regolato e magari qualche stampa o quadro alle pareti per dare un tocco di colore all’ambiente in generale.

Che dire, non è assolutamente male come “piano d’azione”, ma cerchiamo di andare un pochino oltre a questa idea. Prima di tutto va detto che, per quanto bella sia, per essere realizzata necessiterà di una certa dose di lavori che renderanno inagibili gli ambienti ed anche di un bel po’ di giorni. Quindi tempo e denaro se ne andranno via come se niente fosse!

Avete mai provato a tinteggiare una parete oppure a metterci su la carta da parati? Vi possiamo assicurare che non è per niente semplice come sembra nei film e le precauzioni da prendere, come ad esempio la carta di giornale su mobili e prese di corrente, sono davvero tante. Per non parlare poi della scelta dei colori, delle fantasie, della ditta che eseguirà i lavori e così via.

Per semplificarvi la vita e raggiungere il massimo del risultato con il minimo dello sforzo, oltre che con una spesa decisamente contenuta, vi suggeriamo di consultare il portale di un’azienda come quello di Tenstickers che si occupa di realizzare dei fantastici adesivi murali su commissione oppure mette a disposizione uno stock di immagini ed elementi davvero impressionante!

Potreste per esempio scegliere fantasie che ricordino il mondo intero, quello del calcio, le frasi celebri, le illusioni ottiche, gli animali reali o immaginari e così via. Inoltre l’offerta incredibile di Tenstickers si ha anche su altri elementi dell’ambiente come gli interruttori della luce, i frigoriferi ed anche le stesse console di gioco come la PlayStation 4 e 5.

Se poi volete dare libero sfogo alla vostra fantasia e creatività e fissare sul muro una frase o un’immagine in particolare che vi ha sempre colpito, allora, potete farlo direttamente dal portale! In questo caso basterà solo caricare nell’apposito box la scritta o l’immagine, scegliere il colore, regolare le misure della parete con larghezza ed altezza e dare l’invio.

L’adesivo così scelto verrà realizzato e recapitato presso il vostro domicilio al giusto prezzo visto che, Tenstickers, abbatte i costi poiché non si affida ad alcuna figura intermedia. Davvero niente male, non trovate anche voi? E non è finita qui!

Esatto, perché potrete anche personalizzare tutto il vostro mobilio con della bella carta adesiva per mobili. Scegliete dunque fra differenti soluzioni cromatiche, fantasie artistiche, immagini della pop art, scritte divertenti o motivazionali, dettagli della natura, effetto legno o colorate la cameretta dei vostri bambini.

Cassettiere, tavoli, armadi, comodini, frigoriferi e chi più ne ha più ne metta, anzi, ne appiccichi! Se c’è ancora un po’ di spazio, perché non coprirlo con un adesivo bello, resistente, di qualità e che duri nel tempo? Adesso sapete a chi rivolgervi, segnatevelo sulla vostra agenda degli appuntamenti.