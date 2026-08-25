Un fine settimana in cammino contro la violenza: due appuntamenti con La Camminata per la Vita

FVG – Da Gorizia a Rive d’Arcano e Fagagna, due giornate tra memoria, sensibilizzazione e solidarietà. Al centro anche la raccolta fondi per gli Orfani Speciali del Friuli Venezia Giulia

Camminare insieme per ricordare, per informare e, soprattutto, per non voltarsi dall’altra parte. Sarà un fine settimana all’insegna della memoria e della sensibilizzazione quello proposto da La Camminata per la Vita®, che venerdì 28 e domenica 30 agosto porterà il suo messaggio contro la violenza di genere in diverse località del Friuli Venezia Giulia.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 28 agosto alle 17.30 a Gorizia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Centro Antiviolenza S.O.S. Rosa. La camminata partirà dalla Panchina Rossa dei Giardini Pubblici e sarà dedicata al ricordo di Romina Ponzalli, attraversando parchi e vie della città.

Il secondo appuntamento si terrà invece domenica 30 agosto, con una camminata ad anello di 12,5 chilometri tra Fagagna e Rive d’Arcano, organizzata dalle rispettive Amministrazioni comunali.

Da Fagagna al Forte Col Roncone

La partenza è prevista alle 8.30 dall’area parcheggi del Parco del Cjastenar di Fagagna. Il percorso condurrà i partecipanti fino al Forte Col Roncone di Rive d’Arcano, dove alle 10 è previsto l’arrivo, seguito da un momento di ristoro e da un incontro con la dott.ssa Monia Montechiarini, dedicato al tema “Memoria delle streghe e contrasto alla violenza di genere”.

Sempre al Forte sarà possibile visitare la mostra d’arte “Visioni”, aggiungendo alla giornata anche una dimensione culturale e artistica.

Alle 11 è previsto il rientro verso il Parco del Cjastenar, mentre alle 12.30 la giornata si concluderà con una pastasciutta organizzata dalla Pro Loco Cicunins, nella Piazza della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Ciconicco di Fagagna. La partecipazione al pranzo è su prenotazione alla partenza, con offerta libera.

Camminare per non essere indifferenti

Le due iniziative, pur sviluppandosi in contesti differenti, condividono lo stesso messaggio: trasformare il cammino in uno strumento di memoria, informazione, rispetto e solidarietà.

Durante la giornata di domenica sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata agli Orfani Speciali della Regione Friuli Venezia Giulia, per sostenere chi rimane drammaticamente coinvolto nelle conseguenze della violenza di genere.

Gli organizzatori ricordano che ciascun partecipante cammina sotto la propria responsabilità e raccomandano di affrontare il percorso con un adeguato equipaggiamento, portando con sé soprattutto acqua e un copricapo.

L’iniziativa è promossa dalle Amministrazioni comunali di Fagagna e Rive d’Arcano, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Commissione Pari Opportunità, di Street for Life e di Chei del Moss.

Due giornate, un unico filo conduttore: camminare insieme significa scegliere di esserci, ricordare e non essere indifferenti.