Ugo Moretto

di anni 96
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Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Giovanna,
il figlio Gianni, la figlia Sonia, il genero Adolfo, la nuora Anna,
i nipoti Erika, Simone, Arianna ed Elena, i nipoti ed i parenti tutti.
Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 27 maggio 2026
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I funerali avranno luogo sabato 30 c.m. alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale di Ligugnana. La cara salma giungerà
dalla Casa di Riposo di San Vito e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Venerdì 29 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ligugnana
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Ugo.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto D”
della Casa di Riposo di San Vito per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it