Vaccini: Fedriga, campagna Fvg potenziata ma manca personale

FVG – “Abbiamo avuto un aumento” delle richieste di vaccinazione anti Covid in Friuli Venezia Giulia.

“Già questa settimana la campagna subirà un ulteriore potenziamento, ma è chiaro che abbiamo dei limiti”, ovvero il personale a disposizione. Lo ha affermato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.

“Abbiamo una parte di personale – ha spiegato, a margine di un incontro a Trieste – che si è allontanata dall’attività sanitaria perché non si è vaccinata e abbiamo quelli che si sono contagiati, malgrado la doppia dose, e che stanno bene però sono fuori uso per qualche settimana. Stiamo però potenziando molto” la campagna “in tutte le tre aziende sanitarie e da qui ai prossimi giorni verranno ampliate ulteriormente le agende vaccinali”.

L’auspicio, ha aggiunto, correlato anche alla richiesta, “é di riuscire a raggiungere le cifre che conoscevamo nel pieno della campagna vaccinale. Questo richiede un impegno importantissimo in determinati momenti, che però non avranno quella costanza della precedente campagna vaccinale, perché a differenza del passato la terza dose è unica, non prevede due somministrazioni”.

“Il problema di questa organizzazione – ha concluso – è che in poco tempo abbiamo bisogno di tante persone. Dobbiamo farlo e ci stiamo impegnando: per questo amplieremo le agende”.

Per quanto riguarda infine le prime dosi, “abbiamo un segnale migliorativo”. “ovviamente il mio obiettivo è che tutti capiscano che razionalità, buon senso, scienza e sicurezza dicono tutti di partecipare alla campagna vaccinale”.