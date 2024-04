Vda Telkonet acquisisce Adria e si espande in Europa orientale

PORDENONE – VDA Telkonet, gruppo globale con headquarter a Pordenone che fornisce soluzioni tecnologiche per la Gestione delle Funzionalità di Camera (GRMS) e del Risparmio Energetico (EMS) per il mercato dell’ospitalità, espande la propria presenza in Europa firmando un accordo per l’acquisizione di ADRIA Electronic, azienda operante nel settore dell’automazione, dell’energia e smart room system con sede a Rijeka, Croazia.

Una volta conclusa, questa operazione strategica andrà ad ampliare il parco installato di VDA Telkonet portandolo a 8.500 strutture e aggiungendo circa 100mila camere al milione di smart room già installate in 62 Paesi nel mondo, tra Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Asia. Il raggiungimento dell’accordo rafforza l’attuale posizionamento del Gruppo, estendendo la sua operatività in Europa Orientale e potenzia l’offerta delle soluzioni di Guest Room Management System per il mercato alberghiero.

Player storico e leader nel mercato croato e nell’area balcanica, ADRIA Electronic è il punto di riferimento per la Room Automation nel settore dell’Ospitalità da oltre 30 anni.

Con questa acquisizione, le soluzioni di GRMS di VDA Telkonet saranno rivolte – oltre al target luxury e alle catene alberghiere internazionali – anche a strutture di piccole dimensioni, quali ad esempio Boutique Hotel, con elevate esigenze di customizzazione per supportare il processo di innovazione complessiva del settore dell’ospitalità in atto a livello globale.

“L’acquisizione di un importante player come Adria Electronic, leader nel mercato dell’Europa orientale, rappresenterà un passo importante della strategia di espansione internazionale di VDA Telkonet creando una piattaforma regionale capace di servire con l’intera offerta del Gruppo un’area in forte crescita. Con tale operazione continuiamo ad attuare la nostra visione di Sostenibilità alla base dello sviluppo delle nostre soluzioni, che parte dalla ‘people centricity’ e che ci consente di raggiungere una clientela sempre più vasta e variegata” – afferma Piercarlo Gramaglia, amministratore delegato di VDA Telkonet.

“L’obiettivo è continuare a offrire al mercato soluzioni di GRMS ed EMS per qualsiasi tipo di esigenza in ambito alberghiero, soddisfacendo sia le grandi catene internazionali, regionali e locali sia le strutture gestite da investitori privati”.

L’accordo prevede che VDA Telkonet entrerà in ADRIA attraverso l’acquisizione del 70% del capitale, con un’opzione di acquisto del rimanente 30% esercitabile secondo condizioni e un periodo di tempo definito.

Così il Gruppo con sede a Pordenone continua nel suo percorso di crescita organica e inorganica per il raggiungimento degli obiettivi di crescita fissati nell’ultimo piano industriale approvato dal CDA. Una volta portata a termine l’operazione, e con il consolidamento di ADRIA Electronic, si potranno realizzare sinergie e ulteriori economie di scala che andranno a migliorare ulteriormente la marginalità portandola a doppia cifra.

“Da oltre 30 anni offriamo soluzioni legate all’automazione e ai sistemi di smart room”, dichiara Vladimir Budislavic, imprenditore e attuale Presidente di Adria Electronic. “Siamo certi che col gruppo VDA Telkonet perfezioneremo ancor più gli standard di qualità nei 12 Paesi in cui operiamo, con sistemi integrati più innovativi e ancora più efficienti in grado di accrescere la nostra competitività”.

L’operazione, assistita da GOP in qualità di advisor legale, con un team composto dal partner, Raimondo Premonte e dagli associati Chiara Masucci e Vito Quaglietta, e supportata da Andersen Italia come advisor finanziario con il team composto da Paola Pellegrini e Ottavio Reale, segna un altro traguardo significativo dell’internazionalizzazione dell’azienda italiana VDA che ha iniziato il suo sviluppo esponenziale nel 2021 con l’acquisizione di Telkonet, Inc., società statunitense quotata al mercato OTC e operativa nell’ambito dei sistemi di Energy Management (EMS).

L’ampliamento del ventaglio di prodotti GRMS va nella direzione della People Centricity Hospitality, valore chiave di VDA Telkonet, che pone le persone al centro di tutto offrendo asset che migliorino sia l’esperienza dell’ospite con le funzionalità di camera, sia dell’hotelier attraverso piattaforme che permettono di ottimizzare risorse, tempo ed energie e, al tempo stesso, perseguire ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale.