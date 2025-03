Viaggio in solitaria, gli step più utili per prepararsi al meglio

Viaggiare da soli è una pratica che ormai non spaventa più nessuno. Anche in Italia, questo trend sta prendendo piede ogni anno di più, fino a riguardare ben 6 italiani su 10, secondo le ultime stime del Travel Trend Report 2024 di Hilton, presentato durante lo scorso TTG.

In effetti, spostarsi senza una compagnia a seguito può aprire diverse chance di assaporare il luogo di destinazione, in modo più intenso e pervasivo.

Quando si viaggia da soli si è più aperti e predisposti ad assorbire le caratteristiche della meta scelte, le sue bellezze, la sua storia e soprattutto le abitudini di vita. Spesso, si coglie l’occasione anche per conoscere gente del posto, con cui intavolare lunghe conversazioni o incontrare altri viaggiatori ispirati dalla stessa filosofia.

Specie chi alloggia in ostelli o alberghi per smart worker, in generale, ha più possibilità di conoscere nuove persone, allargare la propria cerchia di conoscenze, sparse per il mondo.

Per questa ragione, molti desiderano sperimentare, almeno per una volta, un viaggio in solitaria. Allo stesso tempo, però, nutrono ancora diverse remore e timori riguardo alla possibilità di visitare luoghi sconosciuti, senza compagnia.

In realtà, non serve necessariamente spostarsi fino all’altro capo del mondo per provare l’ebbrezza di un viaggio da soli. Banalmente, anche un week-end in Italia, tra borghi, città e natura, potrebbe regalare le stesse emozioni, con meno preoccupazioni.

Tante volte, il fatto di ritrovarsi in un Paese straniero, di cui magari non si conosce la lingua o le regolamentazioni più comuni nella gestione dello spostamento, può causare qualche cruccio.

Anche in questi casi, basta solo prepararsi in anticipo.

Informarsi sul luogo di destinazione resta certamente il modo migliore per arrivare preparati e ridurre al minimo contrattempi e spiacevoli conseguenze. In questo senso, basta prendere informazioni sul posto, sul sistema legislativo, sui luoghi più sicuri da visitare, sul sistema sanitario.

Accendere una polizza viaggio, soprattutto quando ci si sposta all’estero, resta sempre una buona norma da seguire. In base alla distanza della destinazione e alla durata del viaggio, si può optare per formule costruite ad hoc e utili a coprire le spese dei più disparati imprevisti che possono capitare in viaggio.

Imaway, a questo proposito, si candida come una assicurazione viaggio specializzata proprio nel design di pacchetti assicurativi adatti per le più specifiche esigenze di viaggio.

La formula TOP di Imaway, per citarne una, si candida come la più indicata per chi si sposta in solitaria, proprio perché garantisce una protezione completa, spaziando dalle coperture sanitarie fino a quelle legali, fino alle garanzie più specifiche.

Se, ad esempio, ami gli sport estremi o anche solo immergerti nella natura e praticare qualche sport all’aria aperta, Imaway include anche la polizza per gli sport d’avventura. Se, invece, si usa spostarsi spesso per lavoro, allora si può aggiungere anche la polizza a protezione delle principali apparecchiature elettroniche.

In questo modo, sulla base delle proprie esigenze di viaggio, si può disegnare una polizza in grado di fornire maggiori rassicurazioni anche se non si ha una compagnia a seguito.

In ogni caso, a prescindere dalle destinazioni italiane, si può rimanere anche nei confini europei, godendo di splendide bellezze.

Il Portogallo è una meta indicata proprio per chi ama i paesaggi, la natura e lo sport. A Cascais, infatti, c’è l’unica riserva naturale di surf in Europa, dove poter praticare questa attività. Inoltre, il Portogallo è rinomato per i vini, per la buona cucina, per la varietà di paesaggi e l’intimità delle sue zone più nascoste.

L’Islanda, invece, è perfetta per chi ama i paesaggi lunari e la natura più autentica. Questa piccola isola, che conta una presenza vulcanica molto importante, ha il pregio di unire luoghi estremi, scenari selvaggi e incontaminati, tutti da esplorare, a luoghi di relax e rigenerazione dati proprio dalle sorgenti vulcaniche.

Ancora, la Grecia resta una terra ricca di storia e bellezze naturali. Le sue isole sono meta ideale per gli amanti del turismo balneare e di chi vuole comunque trascorrere momenti sereni e di svago, uniti alla cultura e alla scoperta delle civiltà che furono.

A volerle elencare tutte, le destinazioni da visitare in solitaria sono davvero tante, si pensi anche agli Stati Uniti, all’Indonesia, alla Thailandia ormai non più così lontani dalle nostre abitudini e dal nostro standard di ospitalità.

Con una buona organizzazione preventiva, dunque, si può viaggiare da soli anche in sicurezza e godendo appieno di tutte le esperienze che riserva uno spostamento verso mete sconosciute.