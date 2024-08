Vinnaeria by Accademia, il 23 degustazione guidata di vini austriaci

CAPRIVA DEL FRIULI – Dopo il successo dell’evento dedicato ai vini Rosé italiani e stranieri, continuano alla Vinnaeria by Accademia di Capriva del Friuli gli appuntamenti speciali per wine lover.

La prossima Wine Experience, in programma venerdì 23 agosto alle 18:30, è un inconsueto e stimolante Viaggio tra i vini austriaci dai vigneti curati dai Vine Master Pruners Simonit&Sirch. La degustazione, guidata dal Sommelier Michele Paiano, avrà come protagoniste sei eccellenze enologiche austriache abbinate a due piatti preparati da Antonio della Macelleria Bonelli di Cormòns. La Battuta di Pezzata Rossa dell’Az. Picco Grions sarà in abbinamento con Kremstal Brut Nature Reserve 2018 della cantina Malat; Wagram Ried GMIRK Gössing Grüner Veltliner 2023 della cantina Ott; Kamptal Schenkenbichl Grüner Veltliner 2018 della cantina Weszeli; Wachau Ried Steiner Hund Riesling 2017 della cantina Nikolaihof; Kamptal Riesling Heiligenstein Alte Reben 2016 della cantina Weingut Bründlmayer. La Picanha di Limousine dell’Az. Ermacora cucinata alla brace a vista sarà in abbinamento con Eisenberg Eisenberg Blaufränkisch 2021 della cantina Wachter Wiesler. I posti sono limitati (massimo 35 partecipanti), il prezzo è di 59 euro.

Annessa all’Accademia Vine Lodge, elegante country hotel firmato Simonit&Sirch, i “Maestri Potatori” richiesti dalle più famose maison italiane e internazionali, la Vinnaeria by Accademia è un luogo di incontro e di degustazione nel cuore della pregiata area vinicola del Collio. Aperta da venerdì a domenica, vi si può degustare – anche in abbinamento a piatti freddi e taglieri con prodotti locali – una pregiata selezione di vini del Friuli Venezia Giulia nonché di etichette delle rinomate cantine di tutto il mondo di cui Simonit&Sirch Vine Master Pruners sono consulenti.

Informazioni – ACCADEMIA Vine Lodge

Capriva del Friuli (GO) – Tel. +39 0481 1988073 – Cell. 344 1307357

www.accademiavinelodge.it – [email protected]