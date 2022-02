Volksbank presenta, l’11 febbraio, i risultati del bilancio 2021

FVG – Volksbank presenta al pubblico i risultati del Bilancio di esercizio 2021 in occasione di una conferenza stampa, che si terrà venerdì 11 febbraio 2022, nella sede centrale di Via del Macello 55, a Bolzano.

È possibile seguire la conferenza stampa in modalità streaming attraverso il seguente link, che porta alla piattaforma zoom.

Please click this URL to join: https://us06web.zoom.us/j/88991274313?pwd=M3RnbFNVTHdpVm8yYWJtcEFwVmpRQT09

Passcode: 281450

La registrazione alla conferenza è aperta dalle ore 14:30 del giorno 11.02.2022.

È possibile accedere alla conferenza stampa da PC, Mac, iPad, iPhone o da dispositivi Android.