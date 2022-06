13° Premio Simona Cigana e “buon giornalismo”

PORDENONE – Ultimi giorni per la 13ª edizione (2021-2022) del concorso giornalistico nazionale, annuale, multimediale, multilingue “Premio Simona Cigana”. La segreteria del Circolo della Stampa di Pordenone terrà conto soltanto dei servizi pubblicati tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno di quest’anno. Il termine ultimo per l’invio sarà il 10 luglio prossimo.

Tutte le indicazioni sulla partecipazione sono descritte nel Bando/Regolamento pubblicato nel sito web www.stampa-pordenone.it.

FOCUS DEL CONCORSO. Caratteristica peculiare del concorso è il Friuli Venezia Giulia raccontato direttamente o indirettamente nei servizi multimediali. In pratica, la nostra regione, in tutti gli aspetti della sua vita geografica, politica, culturale, sportiva, sociale, ecc., deve essere trattata dagli autori singolarmente o nei contesti regionale, nazionale e internazionale. Protagonisti e fatti di attualità del Friuli Venezia Giulia devono dunque essere oggetto degli articoli della stampa multimediale, come condizione indispensabile per partecipare. Tutti aspetti molto frequenti nel panorama di un anno riportato sulla carta stampata, su radio e televisioni, testate web e siti vari.

COME PARTECIPARE. I servizi che parteciperanno alla selezione per la graduatoria finale devono essere inviati dagli autori o segnalati da lettori, telespettatori e ascoltatori.

In base al bando/regolamento, possono partecipare al concorso gli articoli pubblicati su testate giornalistiche della carta, della televisione, della radio e del web tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022. Gli argomenti devono riferirsi, direttamente o indirettamente, a fatti e a problematiche del Friuli Venezia Giulia sia come territorio a se stante, sia come parte integrante delle realtà nazionale e internazionale.

LE CATEGORIE. Come sempre, i servizi candidati sono inseriti in cinque categorie: Inchiesta, Sport, Economia/Artigianato, Sociale/Infortuni sul lavoro, Turismo/Aviano e Avianese. I migliori riceveranno i premi messi a disposizione da Banca di Credito cooperativo Pordenonese e Monsile, Famiglia Cigana, Comuni di Aviano e San Vito al Tagliamento, Confartigianato Pordenone e da altri sponsor. Un sostegno importante viene anche dall’Ordine dei giornalisti e da Assostampa FVG, patrocinatori fin dalla prima edizione. Fuori concorso vengono premiati giornalisti autori di libri e redazioni di agenzie e periodici.

BUON GIORNALISMO. Ancora una volta il Premio Simona Cigana si presenta come fiore all’occhiello del giornalismo del Friuli Occidentale che si riconosce nel Circolo della Stampa di Pordenone, ormai vicino ai 60 anni di attività, e si avvale del sostegno di enti pubblici e privati, oltre che dei genitori di Simona, la giovane giornalista avianese prematuramente scomparsa durante il proprio lavoro.

L’attuale edizione dimostra la continuità di questa prestigiosa e impegnativa attività nel contesto del settore dell’informazione che sta vivendo un momento epocale critico per le imprese editoriali e per i giornalisti. Di questi aspetti fondamentali che fanno parte del “buon giornalismo” e di altri argomenti riguardanti i protagonisti e i destinatari dell’informazione si è discusso recentemente in un convegno indetto dallo stesso Circolo della Stampa.

I contenuti dell’iniziativa sono illustrati anche nel libro “Simona”, dedicato alla vita di Simona Cigana. Il volume (circa 300 pagine) è stato presentato in occasione del “Simona Cigana Day”, il 30 luglio 2021 ed è a disposizione di chi ne faccia richiesta.