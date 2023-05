15-17 maggio: a Pordenone tre pilastri della Mixology

PORDENONE – Saranno tre giorni dedicati al Flair Bartending e alla Mixology: occasione imperdibile per vedere da vicino, e conoscere tutti i segreti di Giorgio Facchinetti, Filippo Sisti e Giorgio Chiarello.

L’appuntamento, organizzato da FIBA Academy Pordenone con il supporto di Ascom-Fipe Pordenone sarà strutturato su tre giornate dalle 10 alle 18, con la possibilità di seguire anche una singola giornata.

Il Flair – spiegano i responsabili della Fiba Academy – è un metodo di lavoro e non solamente una tecnica da apprendere le cui due principali caratteristiche sono: dosare in modo preciso con la tecnica del free pouring, ovvero senza dover utilizzare i jigger (misurini a forma di clessidra) e intrattenere il cliente mentre si preparano i cocktail.

I bartender, invece, utilizzano il metodo di lavoro Flair, perché questo permette di lavorare secondo alcune regole specifiche ottimizzando velocità e correttezza di servizio.

Utilizzare questo stile di lavoro consente una maggiore velocità e la possibilità di lavorare in qualsiasi contesto lavorativo: dai cocktail bar di alto livello dove il cocktail è protagonista, fino alle discoteche in cui è solo un contorno al divertimento.

Specializzandosi in questa disciplina si può arrivare ad acquisire tecniche di working flair, ovvero movimenti più complessi da eseguire sempre dietro il banco bar che alternano creazione del cocktail ed esibizione.

«L’obiettivo – sottolinea David Sanchis, presidente FIBA Academy – di questi corsi è quello di far avvicinare a questo settore i giovani di oggi ed accrescere la professionalità e le competenze nel mondo dell’ospitalità in Pordenone tramite la suggestione e l’innovazione che creano il mondo del Flair e della Mixologist. Se Miglioriamo noi, migliora il nostro settore e di conseguenza migliora il servizio proposto ai nostri ospiti, i veri protagonisti della nostra attività».

Si comprende quindi come sia interessante, e imperdibile, questo primo appuntamento organizzato da FIBA Academy Pordenone (Via Monte Grappa, 80 a Cordenons), con il supporto del gruppo Fipe Pordenone guidato da Fabio Cadamuro, per apprendere le più importanti tecniche e acquisire competenze del Flair e nella miscelazione dei cocktail.

Le giornate saranno così strutturate: lunedì 15 maggio con Filippo Sisti e Giorgio Facchinetti presso la sede di FIBA Academy a Cordenons a partire dalle ore 10. Martedì 16 maggio e mercoledì 17 maggio con Giorgio Chiarello e Giorgio Facchinetti presso Capitol Pordenone a partire dalle ore 10.

Nella giornata di mercoledì, alle ore 12, sarà presente anche l’assessore al Commercio di Pordenone Elena Ceolin per portare un saluto ai partecipanti e condividere questa importante iniziativa.

Per gli associati Fipe di Pordenone – conferma Cadamuro – è prevista una particolare scontistica sulla quota di adesione, proprio per «stimolare alla partecipazione di questa imperdibile, e unica a Pordenone, masterclass riservata agli esercenti e che rientra nel piano di collaborazione tra Fiba Academy e Fipe per i corsi di formazione.