25 anni di Protezione Civile a Pordenone: risorsa preziosa per la nostra città

PORDENONE – ​È stato presentato in Comune l’evento “25 anni di Protezione Civile a Pordenone” che si terrà domenica 11 giugno, con inizio alle ore 7.45 da piazza XX Settembre a Pordenone.

Questo il programma a cui tutta la cittadinanza è invitata: alle 7.45 arrivo dei mezzi in Piazza XX Settembre; 8.30 raduno delle Autorità, dei gruppi, delle associazioni e della popolazione in Largo San Giorgio, dove si terrà la cerimonia di Alzabandiera e sarà eseguito l’Inno Nazionale dalla Filarmonica Città di Pordenone.

Alle 9 si costituirà il corteo che percorrerà la contrada maggiore e raggiungerà il duomo di San Marco, dove alle 9.30 verrà celebrata la Santa Messa. Alle 10.30 tutti in piazzetta Calderari per i saluti istituzionali di sindaco, assessore alla Protezione Civile Monica Cairoli, assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, on. Emanuele Loperfido e Ministro Luca Ciriani.

Successivamente la Protezione Civile si trasferirà presso l’area della Festa in Piassa a Villanova per il suo pranzo conviviale, per la realizzazione del quale sono state numerose le aziende e le attività del territorio che hanno contribuito mettendo generosamente a disposizione pasta, vino, bevande e dolci per il pranzo dei volontari.

​

Alla presentazione dell’evento erano presenti il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore Cairoli e il coordinatore della Protezione Civile di Pordenone Fabio Braccini, assieme ai membri della sezione pordenonese di Protezione Civile, che hanno anche ricordato Matteo Brusadin, volontario capace e stimato, recentemente scomparso.

​«Questo evento – afferma Braccini – nasce dall’esigenza di festeggiare un importante traguardo tutti assieme, con i membri della sezione della nostra città e con i colleghi che arriveranno da tutta Italia per l’occasione.

Volontari, oggi amici, che abbiamo conosciuto nelle nostre esercitazioni o nelle missioni svolte in tanti anni. Ma avremo anche l’opportunità di mostrarci alla cittadinanza, di lanciare a tutti il messaggio che siamo presenti e sosteniamo sempre i cittadini con la nostra attività di formazione, prevenzione e supporto, ma che abbiamo anche bisogno di nuovi volontari e nuove leve, per il bene di tutti».

​

Durante la conferenza è stato presentato il libretto commemorativo realizzato in occasione dell’importante anniversario ed è stato proiettato un video che ripercorre le tappe del Gruppo pordenonese, dalle sue origini nel 1998 ad oggi. Il motto del gruppo è INSIEME PER GLI ALTRI e rappresenta lo spirito solidaristico e umanitario che anima quegli uomini e donne.

In questo quarto di secolo sono stati presenti in missioni per portare aiuto durante le emergenze in Albania, Sri Lanka, Haiti e Slovacchia, ma anche in Abruzzo, Liguria, Emilia Romagna e centro Italia. Presenti anche nella nostra regione durante l’alluvione a Pordenone e in Carnia, nell’area montana dopo il passaggio della tempesta Vaia, in città durante l’epidemia di Coronavirus.

​

Afferma il sindaco Ciriani: «Con la festa della Protezione Civile di Pordenone l’intera comunità avrà modo di dire “GRAZIE” a questi nostri preziosi volontari che da 25 anni mostrano il loro impegno, con dedizione, presenza e formazione costante.

Sono 25 anni di generosità e solidarietà nei confronti di tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, ai quali è rivolto l’appello di unirsi al gruppo. Il Comune di Pordenone è orgoglioso di questo Gruppo che conta oltre 80 volontari e che impiega migliaia di ore a servizio della comunità: un bene prezioso a cui va tutta la nostra riconoscenza».

​

«Invitiamo tutti i cittadini – aggiunge l’assessore Cairoli – a partecipare a questo bellissimo evento che intende festeggiare il nostro Gruppo di volontari, costantemente presenti tanto nelle emergenze quanto nella quotidianità, con la cura del territorio, la presenza nelle scuole, una grande professionalità durante le piccole e grandi richieste di aiuto. Grazie agli uomini e alle donne del Gruppo di Pordenone per quanto fatto in questi 25 anni svolgendo la loro opera in silenzio, senza clamore, rappresentando con le azioni il significato di essere collettività».

CIRCOLAZIONE:

​In occasione di questo evento, per domenica 11 giugno sono stati istituiti divieti e limitazioni alla circolazione. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6.00 alle 10.00 in tutto largo San Giorgio e nell’area adiacente e antistante l’area pedonale rialzata sotto la sede dell’ex Provincia, in vicolo San Giorgio (anche lato di accesso carrabile al supermercato PAM), in Corso Garibaldi dall’intersezione con vicolo San Giorgio fino a piazzetta Cavour e in corso Vittorio Emanuele.

Dalle 6.00 alle 13.00 in piazza XX Settembre, via Beata Vendramini, piazzetta Calderari, piazzetta San Marco e nelle corsie 1 e 2 del parcheggio Marcolin. Dalle 8 alle 19 in via Pirandello (altezza civico 33) e su tutta l’area antistante il palasport Lupieri di Villanova, dove si posizioneranno i mezzi della Protezione Civile.

Inoltre è prevista la sospensione della circolazione per tutti i veicoli dalle 9 fino a termine necessità per consentire il passaggio del corteo da Largo San Giorgio, su Corso Garibaldi, piazzetta Cavour, Corso Vittorio, fino a piazzetta San Marco.

Qualora si riterrà opportuno e fino a termine necessità, onde evitare ingorghi su via Bertossi, Largo San Giorgio e via Brusafiera, potrebbe essere istituito il Divieto di transito in via Brusafiera e Largo San Giorgio. Potranno comunque transitare i veicoli di residenti e frontisti

​