24.1 C
Pordenone
giovedì , 4 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Interporto Pordenone punta sulla Newco: gestione mista pubblico-privato per il terminal intermodale

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Una società partecipata per rilanciare traffici, attrarre investimenti e rafforzare il ruolo strategico del terminal lungo i corridoi europei. Interporto Centro Ingrosso di Pordenone avvia il percorso che porterà alla nascita di una Newco pubblico-privata destinata a gestire una delle infrastrutture logistiche più rilevanti del Friuli Venezia Giulia.

L’annuncio è arrivato nel corso dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, durante la quale è stata presentata ai soci l’informativa che dà ufficialmente il via all’iter previsto dal Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016).

La nuova società, individuata come il passaggio strategico più importante del Piano industriale 2025-2030, vedrà Interporto Pordenone detenere il 40% delle quote, mentre il restante 60% sarà affidato a un partner privato selezionato attraverso una gara pubblica. La durata sarà collegata al contratto di gestione del terminal: 12 anni, con possibilità di estensione fino a 19.

«La costituzione della Newco – spiega l’amministratore delegato Sergio Bolzonello – è la scelta necessaria per garantire al terminal una gestione stabile, industriale e orientata allo sviluppo dei traffici. Vogliamo costruire un modello che metta al centro il territorio e che allo stesso tempo dialoghi con i grandi operatori internazionali della logistica».

La decisione nasce dall’analisi dei limiti emersi negli ultimi anni nel modello di gestione esternalizzato, ritenuto poco integrato con il tessuto produttivo locale e meno efficace nel consolidare e sviluppare i traffici. L’obiettivo è creare una struttura in grado di stringere accordi con operatori logistici e ferroviari internazionali, stabilizzare i flussi, valorizzare gli investimenti pubblici già realizzati e rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale.

La Newco sarà una società di capitali, con orientamento verso la forma di Srl, e si occuperà della gestione del terminal e dei servizi ferroviari e stradali collegati. Tra le ipotesi allo studio anche l’assorbimento del personale attualmente impiegato e il conferimento delle attrezzature di movimentazione già acquisite da Interporto.

Il Terminal Intermodale di Pordenone è inserito nella rete transeuropea dei trasporti TEN-T e punta ora al riconoscimento come interporto di rilevanza nazionale. Un recente sopralluogo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe confermato la presenza dei requisiti richiesti.

Sul piano amministrativo, il percorso prevede ora l’approvazione dell’operazione da parte del consiglio di amministrazione, il passaggio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti, quindi il via libera degli enti soci e dell’assemblea di Interporto. Successivamente sarà bandita la gara per individuare il partner privato e procedere alla costituzione della nuova società e alla firma del contratto di gestione.

Ultime news

Necrologi

Renato Bettin

Flavio -

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.