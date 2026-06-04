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Fine vita: è morta in Svizzera Lucia, triestina di 80 anni.

Nord Est
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di “suicidio assistito”, dopo il diniego da parte della sanità del Friuli Venezia Giulia.

Lo rende noto in un comunicato l’associazione Luca Coscioni precisando che la donna, affetta da una patologia neurodegenerativa, ha dovuto essere accompagnata dagli attivisti di Soccorso Civile, l’associazione per le disobbedienze civili sul fine vita di cui è responsabile legale Marco Cappato, proprio come Martina Oppelli.

I Disobbedienti civili hanno annunciato che domani si autodenunceranno in Questura a Trieste e poi terranno una conferenza stampa.

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