Grande successo al Verdi per “Broadway and Holliwood on two pianos”

PORDENONE – Sold out e standing ovation al Teatro Verdi di Pordenone ieri sera, per una serata magica e straordinaria all’insegna della musica e della solidarietà. Un pubblico numerosissimo, appassionato e coinvolto ha gremito il teatro per “BROADWAY AND HOLLYWOOD ,il concerto che ha visto protagonisti sul palco due fuoriclasse internazionali: STEPHANIE TRICK & PAOLO ALDERIGHI.

Un viaggio scintillante e virtuosistico attraverso mezzo secolo di musical di Broadway e Hollywood, tra ritmi sincopati, swing travolgente e arrangiamenti originali a quattro mani e due pianoforti, che ha entusiasmato tutti i presenti.

Un concerto straordinario, offerto da tutti i Rotary della provincia di Pordenone per una causa che sta a cuore a tutto il territorio: l’intero ricavato della serata, sarà devoluto al reparto di Pediatria Oncologica del CRO di Aviano per sostenere il progetto “Scuola in Ospedale”.

La serata è stata brillantemente presentata da Valentina Nardini Santin. Ha portato il saluto dei Rotariani Angelo Piccinin, Presidente del Rotary Pordenone Alto Livenza ,in rappresentanza di tutti i Club organizzatori: Rotary Club Pordenone, Rotary Club Sacile Centenario, Rotary Club Maniago Spilimbergo e Rotary Club San Vito al Tagliamento, che assieme al Comune di e a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 hanno promosso l’evento.

Un sentito ringraziamento per il patrocinio a InnerWheel di Pordenone e Sacile, FIDAPA BPW Italy e,Soroptimist International , e per il sostegno a Biasin Musical Instruments, Bccpm e l’Hotel Santin. Musica di altissimo livello e grande cuore: Pordenone ha risposto presente.