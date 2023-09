7a Giornata Nazionale e Gran Galà dello Sport il 9 e 10 settembre

PORDENONE – La Giornata Nazionale dello Sport è stata istituita la prima domenica di giugno di ogni anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003.

L’amministrazione di Pordenone ha deciso di organizzare questa manifestazione nel mese di settembre per dare maggiore visibilità alle tante associazioni che si apprestano ad iniziare la nuova stagione sportiva. Pertanto la 7a Giornata Nazionale dello Sport e il Gran Galà dello sportivo avranno luogo in città il 9 e il 10 settembre.

​Sabato 9 settembre dalle ore 18 si svolgerà in piazza XX Settembre il “Gran Galà dello Sport” durante il quale saranno premiati gli atleti che si sono distinti nelle loro discipline durante lo scorso anno. A premiarli ci saranno il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore allo sport Walter De Bortoli e il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin. Questi consegneranno loro una medaglia realizzata appositamente col simbolo della Giornata dello Sport.

Saranno premiati anche cinque personaggi notevoli dello sport pordenonese. La serata sarà presentata da I Papu, che porteranno in tutta la piazza tante risate. I posti a sedere sono riservati prioritariamente agli atleti premiati e agli accompagnatori della società cui appartengono, mentre quelli liberi saranno messi a disposizione del pubblico.

​

Parallelamente, alle 15.30 presso l’Imbarcadero sul fiume Noncello, è previsto l’arrivo del 52° Rally Motonautico Venezia-Pordenone, che alle 9 dell’indomani ripartirà alla volta di Venezia. Il Rally è organizzato dal Gruppo Sportivo Nautico Portus Naonis.

​

Domenica 10 settembre dalle 10 alle 18, tra piazzetta Calderari, parcheggio Marcolin e Imbarcadero, si svolgeranno le prove e le esibizioni delle associazioni sportive del nostro territorio.

Sono una sessantina i sodalizi coinvolti in questa Giornata. Ogni associazione avrà uno spazio attrezzato con gazebo in cui pubblicizzare, illustrare e fornire materiale informativo sulle sue attività e sui corsi in programma per la stagione sportiva 2023/2024. Qui i più giovani potranno accostarsi a varie discipline sportive, provandole sul campo sotto la guida di atleti esperti e di allenatori. Presso ogni stand i bambini e i ragazzi riceveranno un timbro sulla “patente dello sportivo”, che testimonierà la loro visita.

Al raggiungimento di 10 timbri, i più giovani potranno ritirare un gadget presso l’info point del Comune, allestito presso piazzetta Calderari, che fornirà tutte le informazioni necessarie. Durante la Giornata il sindaco e l’assessore allo sport visiteranno gli stand e consegneranno a ciascuna associazione partecipante il gagliardetto a ricordo di questo evento.

​Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «Pordenone è fortunata ad avere tanti sodalizi che diffondono importanti valori sportivi e sociali soprattutto tra i più giovani, insegnando loro l’impegno, il sacrificio, l’inclusione, il rispetto delle regole, l’amicizia, il fare squadra e una sana competitività: tutti aspetti fondamentali per essere dei buoni cittadini di domani. Grazie quindi a ciascuna associazione, ai suoi allenatori, ai dirigenti e ai presidenti per tutto lo splendido lavoro che svolgono volontariamente ogni giorno a favore dei nostri figli».

​

«Saranno ben 385 gli atleti che premieremo sabato – spiega l’assessore De Bortoli – e che quest’anno hanno conseguito titoli particolarmente ambiziosi. Poi, domenica, sarà data a tutti l’occasione di prendere contatto diretto con le tante associazioni sportive di Pordenone, facendo in modo che i ragazzi provino di persona le varie discipline. Questo evento è sempre molto apprezzato e siamo orgogliosi di offrire ai sodalizi sportivi una vetrina in cui possano mostrare la loro attività, accogliendo nuovi iscritti, soprattutto tra i più giovani».

​Gli sport presenti sono: ginnastica ritmica, calcio, danza, atletica leggera, pallacanestro, hockey su pista, arti marziali, fitness, pugilato, rugby, scherma, pallavolo, tiro a segno, ginnastica artistica, parkour, tessuti aerei, nuoto, sci/snowboard, pattinaggio, ballo, pesistica olimpica, scacchi, attività subacquee, triathlon, pole sport, golf, ginnastica varia, football americano, tennis/padel, ciclismo, nordic walking, canoa, tiro con l’arco e softair.

​Si correrà anche il 2° Motoraduno “Città Di Pordenone” organizzato dal Moto Club Danilo Vian. Alle 8.30 di domenica tutti in piazzale Ellero dei Mille per le iscrizioni; alle 10.30 partenza per il motogiro con tappa rinfresco a Villa Varda; rientro a Pordenone alle 13.30 con sfilata lungo la Riviera del Pordenone ed arrivo al centro Rugby di Borgomeduna, dove ci sarà pastasciutta per tutti e le premiazioni. Infine, alle 15 partirà da piazza XX Settembre il 42° Giro Podistico Internazionale “Città Di Pordenone” organizzato dall’Atletica Brugnera-Pordenone, con arrivo previsto in piazza per le 19 e le successive premiazioni entro le ore 20.

VIABILITA’ E PARCHEGGI domenica 10 settembre

Domenica 10 settembre dalle 6.00 alle 24.00 nelle corsie 1-2-3 e nella corsia 4 (lato prospiciente la corsia 3) del parcheggio Marcolin sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per permettere l’allestimento dei gazebo e per consentire lo svolgimento degli eventi.

Nelle corsie 1-2-3 del parcheggio Marcolin è istituito il divieto di transito. In tutte le altre file sarà possibile parcheggiare normalmente. Divieto di sosta con rimozione anche in piazzetta Calderari. Saranno comunque disponibili i parcheggi limitrofi del Parco IV Novembre, il multipiano Rivierasca e Tribunale e quello di fronte alla chiesa della Santissima.

Dalle 9.30 alle 20.00, e fino a termine necessità, via Codafora sarà chiusa al traffico per agevolare la circolazione pedonale da piazzetta Calderari al parcheggio Marcolin. Infine, dalle 6.00 alle 12.00, per consentire la sosta dei motoveicoli partecipanti al “2° Motoraduno Città di Pordenone”, divieto di sosta con rimozione su ambo i lati in piazzale Ellero dei Mille.