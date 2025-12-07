8 dicembre: tradizionale appuntamento con “L’Altro Natale”

PORDENONE – Nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Pordenone, torna come da tradizione il Mercatino Solidale “L’Altro Natale”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali. La manifestazione si svolgerà l’8 dicembre, dalle 10 alle 18, davanti alla Loggia del Municipio e lungo Piazzetta San Marco, con la partecipazione di numerose realtà associative del territorio: Associazione Giulia, Croce Rossa, Aifa, Artsam, Mondo Tuareg, Noi Uniti per l’Autismo, Mondo Caraibico, Afag, Associazione Ictus Pordenone, Avis, Settemotivi e Ail.

​«L’Altro Natale – spiega l’assessore Guglielmina Cucci – non è soltanto un mercatino solidale, ma un momento di comunità che mette al centro il valore del volontariato e della cittadinanza attiva. Con questa iniziativa intendiamo dare visibilità al lavoro prezioso delle associazioni sociosanitarie della nostra città, offrendo loro uno spazio per raccontarsi e per incontrare nuove persone, aprendosi a tutta la cittadinanza. Attraverso la vendita di manufatti artigianali, frutto delle attività laboratoriali svolte durante l’anno, i sodalizi hanno la possibilità di autofinanziarsi e, al tempo stesso, di trasmettere la forza della loro missione. Questa iniziativa per noi rappresenta un segno di riconoscenza verso chi, con generosità e competenza, dedica tempo ed energie ai più fragili, agli anziani, alle persone con disabilità, a chi vive situazioni di vulnerabilità».

​

Aggiunge il sindaco Alessandro Basso: «Il volontariato pordenonese rappresenta una realtà composita e vitale, un pilastro insostituibile della coesione sociale locale: un patrimonio di valori condivisi che rende più forte la nostra comunità e ci ricorda che la solidarietà è la vera ricchezza del territorio. L’amministrazione mantiene con queste realtà un dialogo costante e costruttivo, fondato sulla condivisione di principi e obiettivi comuni e una collaborazione fattiva».

​«L’Altro Natale – conclude Cucci – rappresenta l’invito a vivere una festa della solidarietà e della coesione, andando oltre le luci e i regali, per riscoprire il senso autentico dell’incontro e della cura reciproca. Un ringraziamento particolare va anche alla squadra degli operai comunali e alla Pro Loco Pordenone, che con il loro contributo rendono possibile l’organizzazione di questa giornata di festa».

​Il Mercatino Solidale si propone come uno spazio vivo e accogliente, animato dai volontari, dove la cittadinanza potrà incontrare le associazioni, conoscere le loro iniziative, acquistare creazioni speciali e vivere la solidarietà come esperienza concreta di cittadinanza attiva. È un invito a celebrare il Natale in modo diverso, riscoprendo il valore dell’incontro e della cura reciproca.