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Rotary Club Pn, premiati i vincitori del concorso “Vinci un tutor”

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Nei giorni scorsi, all’Hotel Santin di Pordenone, si sono svolte le premiazioni della tredicesima edizione del concorso “Vinci un Tutor”, iniziativa promossa dal Rotary Club Pordenone dedicata all’orientamento e alla valorizzazione dei giovani studenti del territorio.

La serata ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen e, successivamente, del Sindaco di Pordenone Alessandro Basso, intervenuti nel corso dell’evento.
Particolarmente significativo anche il collegamento video con Rodrigo Basilicati Cardin, direttore artistico della maison Pierre Cardin e tutor di una delle studentesse vincitrici del concorso.

Come nelle precedenti edizioni, la prova consisteva nella stesura di un elaborato scritto dedicato ai sogni, alle aspirazioni e alle aspettative professionali dei candidati. La commissione valutatrice, composta da cinque soci del Rotary Club Pordenone e da un rappresentante del Rotaract, ha selezionato i cinque migliori elaborati, assegnando a ciascun vincitore un tutor scelto tra professionisti, imprenditori e soci del club già attivi nel settore professionale indicato dagli studenti.

Di seguito i vincitori dell’edizione 2026:

• Natalie Broekhuisen – Liceo Grigoletti
Tutor: Filippo Bradaschia
• Nicole Modolo – Liceo Leopardi Majorana
Tutor: Luca Miceli
• Beatrix Bevivino – I.S.I.S. Zanussi
Tutor: Rodrigo Basilicati Cardin
• Sofia Urbanetto – Liceo Leopardi Majorana
Tutor: Barbara Pellizzari
• Lorenzo Spada – Liceo Leopardi Majorana
Tutor: Bruno Mercuri

I tutor accompagneranno i ragazzi in un percorso di orientamento concreto, mettendo a disposizione competenze ed esperienza per supportarli nella scelta universitaria e professionale futura.

La commissione, inoltre, considerato l’elevato livello qualitativo degli elaborati presentati, ha deciso di assegnare una menzione speciale ad altri dieci studenti, ai quali è stato consegnato un attestato di riconoscimento.

Nel corso della serata è stato infine presentato il volume “Vinci un Tutor – Un service per i giovani”, pubblicazione realizzata dai soci del Rotary Club Pordenone per raccontare e celebrare i primi dieci anni dell’iniziativa.

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