A Pordenone, il 17 e 18, i campionati italiani di pesistica

PORDENONE – Saranno ospitati al Pala Crisafulli di via Interna a Pordenone sabato 17 e domenica 18 dicembre i Campionati Italiani Esordienti (Under 13) e il Criterium Nazionale Giovanissimi (nati nel 2010) di pesistica olimpica anno 2022, un evento che non trovava ospitalità in città da 28 anni. Nel ormai lontano 1994 furono i Tricolori assoluti, questa volta toccherà ai Campionati Italiani Esordienti (Under 13) e al Criterium Nazionale Giovanissimi (nati nel 2010).

«Una grande festa di sport ed educazione per Pordenone – afferma l’assessore allo Sport Walter De Bortoli –, grazie all’alto livello nazionale dato dalla presenza dei migliori atleti tricolore dell’età compresa tra i 12 e i 13 anni».

Presentato stamattina, 14 dicembre, in conferenza stampa dagli organizzatori e dalla presidente della Pesistica Pordenone Maria Rosa Flaiban, con la collaborazione di FIPE e CONI, il campionato nazionale vedrà la partecipazione di circa 130 atleti accompagnati da tecnici, dirigenti e famiglie ed è l’ultima gara prevista dal calendario federale. Sono 8 gli atleti di casa qualificati, tra i quali spicca la “Golden Girl” Sara Dal Bo’ (nata nel 2009), autentico enfant prodige di Cordenons.

Atleta già osservata a livello mondiale, in questo 2022 -anno di esordio nell’agonismo- ha già inanellato 3 titoli italiani: Juniores, Under 17 e Under 15. Il titolo Under 13, che è quello della sua categoria, sarebbe il quarto di fila e suggellerebbe una stagione superlativa.

Le gare inizieranno sabato 17 alle ore 7:30 del mattino per proseguire fino alle 19:30. Domenica 18 si riprende alle 8:00 per chiudere il sipario indicativamente attorno alle 16:00.

Dai risultati di questa gara verranno evidenziati i migliori atleti che nell’anno 2023 faranno parte delle nazionali giovanili di pesistica.

«Pordenone, e soprattutto questa amministrazione –continua De Bortoli-, ha un occhio di riguardo nei confronti dello sport, importante strumento educativo per i più giovani, ma anche occasione di aggregazione e socializzazione a tutte le età.

La Pesistica Pordenone è una struttura rodata, con grandi dirigenti e allenatori, una società leader in Italia presente in palestra e nelle scuole. Con queste ultime ha stretto un’importante collaborazione per diffondere la cultura dello sport che è anche momento di incontro e diffusione di valori di integrazione».

Culla della pesistica giovanile italiana, la Asd Pesistica Pordenone ha cresciuto campioni ai vertici mondiali della categoria come Mirko Zanni, oro agli ultimi Europei di Mosca e bronzo alle Olimpiadi di Tokio, sempre nell’ottica di sviluppare autostima ed equilibrio nella crescita dei ragazzi.