Ascom “Christmas point” per confezionare regali. Il servizio con Interact club

PORDENONE – Quest’anno per confezionare i regali di Natale i consumatori non dovranno preoccuparsi più di tanto. Ai doni, avvolti da carta pregiata, nastro e fiocco, ci hanno pensato i negozianti del centro storico di Pordenone. Come? Attraverso due Christmas point che il cliente troverà in corso Vittorio Emanuele (a pochi passi da piazza Cavour) e corso Garibaldi al civico 3, aperti nelle giornate di sabato 17, dalle 16.00 alle 19.00, e sabato 24, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

In questi hub commerciali, i regali saranno confezionati grazie alla collaborazione dall’Interact Club di Pordenone – un’associazione di servizio istituita dal Rotary International -, che si avvale di giovani ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni che hanno l’occasione di sviluppare le loro doti di leadership con l’obiettivo di servire con disinteresse la comunità locale.

Ottenuta la confezione regalo nei Christmas point il cliente potrà lasciare un’offerta libera che sarà interamente devoluta all’associazione Via di Natale onlus.

«E’ stata un’idea molto buona, la prima per queste festività che vogliamo consolidare per il futuro, che viene incontro a noi commercianti, soprattutto per coloro che non hanno la possibilità di fare il pacchetto regalo all’interno del negozio – spiega Federica Morello presidente provinciale di Federmoda che ha promosso l’iniziativa con Sviluppo&Territorio e Ascom-Confcommercio -. L’offerta libera, poi, è una giusta causa per aiutare le persone più bisognose ospitate al Cro di Aviano».